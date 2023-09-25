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أخبار
المؤتمر نت - شاب يبتكر طريقة للضغط على رب العمل زيادة راتبه

شاب يبتكر طريقة في “تيك توك” للضغط على رب العمل زيادة راتبه

المؤتمرنت -
شاب يبتكر طريقة في “تيك توك” للضغط على رب العمل زيادة راتبه
انتشر على نطاق واسع عبر شبكة "تيك توك" الاجتماعية في إيطاليا مقطع فيديو يبدو فيه نادل إيطالي يطالب صاحب المطعم بأجر أفضل مقابل ساعات عمله، علماً بأن عدداً كبيراً من الشباب في بلده يتقاضون أجوراً متدنية وغير مصرّح بها.

وفي هذا المقطع الذي وصَل عدد نقرات مشاهدته عبر “تيك توك” إلى نحو 500 ألف في ثلاثة أيام وتناولته وسائل الإعلام بتعليقاتها بكثافة، يقول محمد الذي يعمل في مطعم في مودينا، بالقرب من بولونيا، عند انتهاء دوامه البالغ ست ساعات من السادسة مساءً إلى منتصف الليل، إنه خدم عشرات الزبائن وبعضهم "يعامله معاملة سيئة جداً" إلى درجة أنه يكاد يبكي.

ولدى تسلّم محمد من صاحب المطعم أجره البالغ 20 يورو، أي بمعدل يزيد قليلاً عن 3 يورو في الساعة، والذي لا يستحق عنه علاوات اجتماعية أو معاشاً تقاعديأً نظراً إلى أن عمله غير مصرّح به، ما كان من النادل إلا أن احتج، وبادر إلى بث نقاشه مع صاحب المطعم مباشرة عبر حسابه على "تيك توك" تحت الاسم المستعار chinwiii.730.

وعندما سأله صاحب المطعم: "كم تريد؟ 30 يورو؟"، أجابه "ولا حتى 30 يورو، أي 4 يورو في الساعة، هل تمزح معي؟ العمال غير المصرّح بهم يتقاضون ما لا يقل عن 8 يورو". وقال إنه وُعد بـ50 يورو.

وعلى إثر انتشار مقطع الفيديو، أصدرت مجموعة من النقابات الإيطالية بياناً مشتركاً نددت فيه "بالانتهاكات الشائعة في قطاعات عدة". إلا أن رئيس جمعية أصحاب المطاعم في مدينة مودينا ستيفانو كورغي قال "لسنا جميعاً هكذا".

وتعدّ إيطاليا، إلى جانب فنلندا والسويد والدنمارك والنمسا، دول الاتحاد الأوروبي التي لا تفرض حدا أدنى قانونياً للأجور، إذ تُحدد الأجور فيها حصراً من خلال المفاوضة الجماعية.

وتقدّمت المعارضة هذه السنة باقتراح قانون يهدف إلى فرض حد أدنى للدخل يبلغ 9 يورو في الساعة، لكنه لقي رفضاً من ائتلاف اليمين وأقصى اليمين بقيادة جورجيا ميلوني.

وأضاف محمد في مقطع الفيديو "عملتُ بكدّ.. هل هذه هي الطريقة التي تريدون بها أن تجعلوا الشباب يعملون، وتريدون بها أن تثروا؟ يقال إن الشباب الإيطاليين لا يريدون العمل. كيف يمكنكم أن تقولوا أمراً مماثلاً؟ عار عليكم، أنتم أصحاب العمل الإيطاليين".

وانتهى الأمر بصاحب المطعم أن أذعن لمطلب محمد وأعطاه 50 يورو.*وكالات








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