المؤتمرنت -

الشريف‮: ‬مواقف‮ ‬المؤتمر‮ ‬تجسّد‮ ‬الوفاء‮ ‬لأهداف‮ ‬الثورة(26 سبتمبر‮ ‬14أكتوبر‮)

أكد الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف -الأمين العام المساعد للشئون التنظيمية- أن احتفال الشعب اليمني اليوم بالذكرى الـ61 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر يجسد بجلاء سمو وديمومة الأهداف والمبادئ التي ارتكزت عليها إضافة إلى عظمة التحولات والمكاسب التي تحققت بفضلها في‮ ‬كافة‮ ‬المجالات‮ ‬ومختلف‮ ‬الصعد‮ ‬السياسية‮ ‬والاقتصادية‮ ‬والتنموية‮ ‬والثقافية‮ ‬والاجتماعية‮..‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬



وقال الشريف « إن يوم السادس والعشرين من سبتمبر العام 1962م شكل طوق النجاة لخروج اليمن من أسوأ مرحلة عرفها في تاريخه حيث ظل الشعب يعاني عقوداً طويلة ويلات التسلط والجهل والحرمان.



وعبر الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف الأمين العام المساعد عن تهانيه لرئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس ونوابه وكافة قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر بحلول العيد الـ61 لقيام ثورة السادس والعشرين من سبتمبر.

ونوه في هذا الصدد إلى أن المؤتمر تأسس على مبدأ الإيمان العميق بالثورة اليمنية »سبتمبر وأكتوبر« والوفاء لأهدافها من خلال العمل على جعلها واقعاً ملموساً والسعي الحثيث للتغلب على كل العراقيل والتحديات التي تواجهها.

ونقلا أسبوعية الميثاق عن الشريف قوله : ‬أن‮ ‬الثورة‮ ‬اليمنية‮ ‬التي‮ ‬انتصرت‮ ‬على‮ ‬التخلف‮ ‬والرجعية‮ ‬واعتى‮ ‬قوى‮ ‬الاحتلال‮ ‬والغزو‮ ‬ستظل‮ ‬منتصرة‮ ‬إلى‮ ‬الأبد‮ ‬على‮ ‬كل‮ ‬أعداء‮ ‬الوطن‮. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬



وجدد الأمين العام المساعد التأكيد على واحدية الثورة اليمنية، لافتاً الى نجاح ثورة 26 سبتمبر خلق دفعة قوية لقيام ثورة الرابع عشر من أكتوبر 1963م في جنوب الوطن حيث استمر دعم النضال ضد المستعمر البريطاني الى أن تُوج برحيل آخر جندي له في 30 نوفمبر 1967م.



وأضاف: ان الثوار والمناضلين سطروا أروع الملاحم وضحوا بأرواحهم في سبيل القضاء على الكهنوت والمستعمر البغيض إيماناً منهم بالحق في حياة يسودها العدل والمساواة والعيش وفق نظام يكفل للجميع حقوقهم ويمنع الظلم ويكسر قيود العزلة ويواكب التطور ويسمح بتدشين مرحلة جديدة‮ ‬من‮ ‬البناء‮ ‬والتنمية‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬



