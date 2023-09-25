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المؤتمر نت - مثلت في جوهرها نقطة انطلاق لكل الثورات اليمنية للانعتاق والتحرر من وصاية وتسلط قوى الهيمنة العالمية

زيد‮ ‬أبو‮ ‬علي‮:‬ ثورة‮ ‬26سبتمبر‮ ‬تلاقت‮ ‬فيها‮ ‬إرادة‮ ‬كافة‮ ‬الشرائح‮ ‬اليمن

المؤتمرنت -
زيد‮ ‬أبو‮ ‬علي‮:‬ ثورة‮ ‬26سبتمبر‮ ‬تلاقت‮ ‬فيها‮ ‬إرادة‮ ‬كافة‮ ‬الشرائح‮ ‬اليمن
أوضح الشيخ زيد أبو علي - عضو اللجنة العامة، عميد البرلمانيين- أن ثورة الـ26 من سبتمبر الخالدة، مثلت في جوهرها نقطة انطلاق لكل الثورات اليمنية للانعتاق والتحرر من وصاية وتسلط قوى الهيمنة العالمية، مؤكدًا على الدلالات الوطنية والإنسانية المهمة لثورة الـ 26‮ ‬من‮ ‬سبتمبر‮ ‬وأهدافها‮ ‬الجامعة‮ ‬التي‮ ‬عبرت‮ ‬عن‮ ‬الرغبة‮ ‬والتطلعات‮ ‬الشعبية‮ ‬في‮ ‬وطن‮ ‬حر‮ ‬مستقل‮ ‬ومزدهر‮..‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ونقلت أسبوعية (الميثاق) عن أبو علي قوله: " جاءت ثورة 26 سبتمبر التي تلاقت فيها إرادة كافة الشرائح اليمنية لصنع التغيير وصياغة واقع جديد للوطن وأهله الذين جُبلوا على الحرية والكرامة ولتحقيق أهداف وطنية نبيلة "..

ولفت إلى أن التحديات الكبيرة التي واجهتها الثورة الأم وما تعرضت له من مؤامرات مستمرة من قبل الأعداء حالت دون تحقيق كامل الأهداف التي سعت الثورة لتحقيقها، مشيرًا إلى أن الثورة اليمنية برغم ما فُرض عليها من تحديات تمكنت من تحقيق إنجازات ومكاسب كبيرة على رأسها‮ ‬هدفها‮ ‬الأسمى‮ ‬المتمثل‮ ‬في‮ ‬إعادة‮ ‬تحقيق‮ ‬وحدة‮ ‬الوطن‮ ‬في‮ ‬الـ‮ ‬22‮ ‬من‮ ‬مايو‮ ‬1990‮ ‬م‮..‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وأشاد عضو اللجنة العامة بالتضحيات الجسيمة للرعيل الأول من المناضلين الذين سعوا لخير ومصلحة اليمن وشعبه، وترحم على كل شهداء الثورة اليمنية الخالدة الذين جادوا بأرواحهم في سبيل الوطن وحريته واستقلاله ومن أجل صنع واقع جديد من الاستقرار والبناء والتطوير في مختلف‮ ‬المجالات‮.‬‬‬‬‬









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