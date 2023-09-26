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أخبار
المؤتمر نت - رفع الامين العام المساعد لقطاع المراة بالمؤتمر الشعبي العام فاطمة عبدالله الخطري برقية تهنئة الى رئيس المؤتمر الاخ صادق بن امين ابوراس بمناسبة العيد الوطني 61 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر جاء فيها:

الخطري تهنىء رئيس المؤتمر بالعيد 61 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر

المؤتمرنت -
الخطري تهنىء رئيس المؤتمر بالعيد 61 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر
رفع الامين العام المساعد لقطاع المراة بالمؤتمر الشعبي العام فاطمة عبدالله الخطري برقية تهنئة الى رئيس المؤتمر الاخ صادق بن امين ابوراس بمناسبة العيد الوطني 61 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر جاء فيها:
الاخ المناضل الوطني /الشيخ صادق بن امين ابو راس رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام
الاخوه/نواب رئيس المؤتمر الشعبي العام
الاخ /الامين العام
الاخوه الامناء العموم المساعدين
الاخوات القطاع النسائي في عموم المحافظات
يسرني ان ابعث اليكم ازكي التحايا واسمي التهاني واطيب التبريكات وذلك بمناسبه الذكري 61لثوره السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة
وما يبعث علي الفخران المؤتمر الشعبي العام يبقي في طليعة من يستحضر قيم واهداف 26سبتمبر وغايتها السامية
ونؤكد لكم اعتزازنا بالأدوار الوطنية المخلصة التي تقدمها قيادتكم الحكيمة في سبيل الحفاظ على وحدة المؤتمر الشعبي العام وتبني المواقف الوطنية التي لا تقبل المساومة على وحده الوطن وقراره المستقل الذي لا يقبل انتهاك اراضيه وفرض الوصاية الخارجية عليه والوقوف في مواجهه العدوان علي وطننا الحبيب
عاشت اليمن حره ابيه والخزي والعار لأعدائها ولا نامت اعين الجبناء
أ/فاطمه عبدالله الخطري
الامين العام المساعد لقطاع المراة








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