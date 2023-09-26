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المؤتمر نت - رفع الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب برقية تهنئة الى رئيس المؤتمر الاخ صادق امين ابوراس بمناسبة العيد الوطني الـ61 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر جاء فيها:

جابر غالب يهنئ رئيس المؤتمر بأعياد الثورة اليمنية

المؤتمرنت -
جابر غالب يهنئ رئيس المؤتمر بأعياد الثورة اليمنية
رفع الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب برقية تهنئة الى رئيس المؤتمر الاخ صادق امين ابوراس بمناسبة العيد الوطني الـ61 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر جاء فيها:

الأخ المناضل / صادق بن أمين أبو راس
رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم

تحية طيبة .. وبعد ،،،

يطيب لي أن اتقدم إليكم باسمى آيات التهاني وعظيم التبريكات بمناسبة حلول الذكرى الـ61 لثورة 26 سبتمبر والمولد النبوي الشريف على صاحبه افضل الصلاة واتم التسليم
كل عام وانتم والوطن بالف خير ..

إن إيماننا العظيم بثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة يدفعنا دائماً للتذكير بأهدافها وقيمها ودروسها النضالية التي خطها وسجلها المناضلون الأوائل على دفتر الوطن بعناوين العزة والكرامة والشرف، وهذا ما يؤكده المؤتمر دائماً كونها الثورة الأم التي قادت لصناعة تحولات وطنية مهمة بعد عقود من الجهل والعزلة والظلام الذي فرضه الحكم الإمامي على وطننا وشعبنا..

لقد غيرت ثورة الـ 26 من سبتمبر الواقع الوطني البائس آنذاك بكل تفاصيله .. وأعادت الأمل لهذا الشعب في أن يعيش حياة كريمة عزيزة ويبدأ في إثبات ذاته ووجوده في مجتمعه في مختلف ميادين الحياة..

إننا ونحن نحتفي بهذه المناسبة الوطنية تزامناً مع حلول المولد النبوي الشريف على صاحبه افضل الصلاة وأتم السلام فإن دلالات ذلك تتعاظم أكثر وتقود اليمنيين جميعاً إلى التأكيد على القيم الحية التي رسخها رسولنا الأعظم وفي مقدمتها رفض كل اشكال العصبية وزرع القيم النبيلة التي تحث على البناء وليس الهدم.. وعلى التوحد وليس الفرقة .. وهذا ما أكدت عليه الثورة اليمنية بأهدافها وقيمها ومبادئها الحية..

وانتهز احتفائنا بهاتين المناسبتين لأثمن مواقفكم الوطنية الثابتة من مجمل القضايا الوطنية التي تؤكد على المصلحة الوطنية العليا وكرامة أبناء الشعب..

اجدد التهنئة لكم داعياً الله العلي القدير أن يوفقكم لخدمة الوطن والمؤتمر وحمايته من كل المؤامرات التي تستهدف اضعافه وبقائه والنيل من كل مواقفه الوطنية..
ودمتم بالف خير ..

وتقبلوا فائق التقدير والامتنان

أخوكم /
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني
الأمين العام المساعد للمؤتمر








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