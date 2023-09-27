المؤتمرنت -

صنعاء.. تدفق جماهيري نحو ميدان السبعين

تتوافد تباعا حشود جماهيرية غفيرة إلى ميدان السبعين بأمانة العاصمة صنعاء للمشاركة في إحياء الفعالية المركزية بذكرى المولد النبوي الشريف.



وتنتشر على مداخل العاصمة دوريات لشرطة المرور لتنظيم حركة السير وتحديد مواقف السيارات واتجاهات الحشود المتدفقة من محافظة صنعاء ومديريات امانة العاصمة.



وكان المؤتمر الشعبي العام دعا في وقت سابق جماهير الشعب اليمني وكافة قياداته وقواعده وحلفائه إلى المشاركة الفاعلة في الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف على صاحبه افضل الصلاة وازكى التسليم في مختلف الساحات التي حددتها اللجنة المنظمة للفعاليات والمهرجانات والتي ستقام يوم غد الأربعاء 12 ربيع اول 1445ه الموافق27 سبتمبر 2023م

