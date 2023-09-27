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المؤتمر نت - نقلت شعبنا من عهود الظلام والجهل والتخلف والمرض إلى النور والحرية والعلم والبناء وحقوق الأنسان

دائرة المنظمات الجماهيرية تهنئ أبو راس بـ26 سبتمبر

المؤتمرنت -
دائرة المنظمات الجماهيرية تهنئ أبو راس بـ26 سبتمبر
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين أبو راس برقية تهنئة من القائم بأعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية بالامانة العامة سيف الهياشي بمناسبة العيد الـ61 للثورة اليمنية 26 سبتمبر ينشر (المؤتمرنت ) فيما يلي نصها:


الأخ الشيخ المناضل / صادق بن أمين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام ... حفظكم الله
يسرني أن أتقدم إليكم بأسمي شخصيا ونيابة عن زملائي في قيادة دائرة المنظمات الجماهيرية بالأمانة العامة للمؤتمر وقيادات المؤتمر في هيئات المنظمات الجماهيرية و منظمات المجتمع المدني بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة حلول العيد 61 لثورة 26 سبتمبر (2023-1962 م) الثورة التي نقلت شعبنا من عهود الظلام والجهل والتخلف والمرض إلى النور والحرية والعلم والبناء وحقوق الأنسان في الحياة والتنمية والازدهار .

وأننا في دائرة المنظمات الجماهيرية بالأمانة العامة للمؤتمر إذ نشيد بقيادتكم الحكيمة للمؤتمر الشعبي العام وتعزيز دوره في الحياة الوطنية وفق نهجه في حماية الثوابت الوطنية وحماية مكاسب ثورة 26 سبتمبر المجيدة .

الأخ رئيس المؤتمر .. نجدها فرصة من خلال هذه المناسبة العزيزة أن نؤكد لكم وقوفنا التام والثابت في كل المنظمات الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني بكل مسمياتها على امتداد وطننا الحبيب بان نكون لكم الدعم والسند في كل خطواتكم في تفعيل وتنشيط عمل المؤتمر التنظيمي ودورة الريادي في القضايا الوطنية ودعمنا لكل مواقفكم العظيمة في حماية وطننا أرضا وانسانا والذود عنة وصولا للسلام والأمن والأمان والاستقرار..

أخيرا نتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح والصحة والعافية ولبلادنا السلام والأمن والأمان والاستقرار والرخاء .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخوكم الشيخ /
سيف عبدالولي الهياشي
القائم بأعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية
عضو الامانة العامة










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