المؤتمرنت -

الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفاوتة وطقساً حاراً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات، وطقساً حاراً نهاراً على المناطق الصحراوية والساحلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة قد تصاحب بعضها العواصف الرعدية على مناطق من لحج، تعز، الضالع، إب، ريمة، المحويت، حجة.



وقد تمتد الأمطار شرقاً إلى أجزاء من مرتفعات أبين وشبوة، وغرباً إلى المرتفعات المقابلة لسهل تهامة وأجزاء من السواحل الغربية.



وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على غرب ذمار وجنوب حضرموت وأرخبيل سقطرى.



ومن المتوقع أن يكون الطقس حاراً جافاً نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 35-40 درجة مئوية، وحاراً رطباً في المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى ودرجات الحرارة بين 33-37.



وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في إب: 12.6 ملم، الكدن: 0.5، صرفيت: 0.1 ملم.



وهطلت أمطار بعضها غزيرة على أجزاء من المناطق الجبلية الجنوبية الغربية والهضاب الداخلية وسهل تهامة وكانت خارج نطاق محطات الرصد.



وحذر المركز المواطنين من العواصف الرعدية والتواجد أو عبور ممرات السيول ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار أو تشكل الضباب والشابورة المائية.



ونصح بعدم التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس نهاراً، في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى، محذراً من الفوارق الحرارية ما بين النهار والليل.