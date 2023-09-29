المؤتمرنت -

جابر غالب يعزي بوفاة الحاج محمد الكبوس

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب، برقية عزاء ومواساة إلى رجل الاعمال الاستاذ حسن محمد حسن الكبوس، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، وإخوانه ، وكافة آل الكبوس، بوفاة المغفور له - باذن الله تعالى والـدهم- رجل الاعمال، الحاج / محمد حسن الكبوس، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وعبر الأمين العام المساعد عن تعازيه الحارة ومواساته هذا المصاب الجلل

سائلاً المولى - عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



” إنا لله وإنآ إليه راجعون”.