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أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة إلى رجل الأعمال قائد حسين الأحرق وأولاده وكافة آل الأحرق بمديرية جبل يزيد محافظة عمران، في وفاة نجله

الشريف يعزي رجل الأعمال قائد الأحرق بوفاة نجله

المؤتمرنت -
الشريف يعزي رجل الأعمال قائد الأحرق بوفاة نجله
بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة إلى رجل الأعمال قائد حسين الأحرق وأولاده وكافة آل الأحرق بمديرية جبل يزيد محافظة عمران، في وفاة نجله محمد.

وأشاد الأمين العام المساعد بمناقب الفقيد الذي يُعد أحد الشخصيات المؤتمرية والإجتماعية في مديرية جبل يزيد الذين كان لهم نشاط فاعل في أوساط المجتمع.. معبّراً عن صادق التعازي والمواساة باسمه شخصياً.. وبإسم قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون..








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