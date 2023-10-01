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المؤتمر نت - أشار فريق من الأطباء الروس إلى ضرورة استخدام الأدوية المُضادة للفيروسات عند ظهور أعراض أولى لتعرّض جهاز التنفس للمرض

نصائح طبيّة للتغلّب على الأنفلونزا بسرعة

المؤتمرنت -
نصائح طبيّة للتغلّب على الأنفلونزا بسرعة
أشار فريق من الأطباء الروس إلى ضرورة استخدام الأدوية المُضادة للفيروسات عند ظهور أعراض أولى لتعرّض جهاز التنفس للمرض.

ويرتبط فصل الخريف تقليديا بنزلات البرد وانتشار الأمراض الفيروسية، وفي العام الجاري، بالإضافة إلى الأنفلونزا، يواجه الروس أيضاً أنواعا جديدة من فيروس كورونا.

وتحدثت صحيفة "ريدوس" الإلكترونية الروسية عن كيفية التغلّب على العدوى الفيروسية بسرعة ومن دون عواقب. ويحذّر الأطباء، حسب الصحيفة، من أننا قد نواجه في الخريف الجاري نشاطا فيروسيا متزايدا.

وتشير الصحيفة إلى أن الزيادة في معدل الإصابات لا تصاحبها زيادة هائلة في عدد حالات العلاج في المستشفيات. ومع ذلك، يجب اتخاذ خطوات احترازية من شأنها الحفاظ على الصحّة. ويُنصح بالتطعيم ضد الأنفلونزا و"كوفيد-19".

ويوصي الخبراء أيضاً بالاهتمام بالأدوية المضادة للفيروسات. ومع ذلك، فإن موعد تعاطي الأدوية يعتبر أمرا مهماً للغاية، ومن الأفضل القيام بذلك في اليوميْن الأوليْن بعد ظهور علامات المرض. ويقول الأطباء إن المرض في هذه الحال سيمر بسهولة أكبر وسينخفض خطر حدوث مضاعفات.

يذكر أن غالبية سكان العالم أصيبوا، ولو مرة واحدة، بفيروس كورونا. ومن المرجّح أن نُعاني في العقود المقبلة من "كورونا" أكثر من مرّة. بينما يختلف الباحثون حول مدى خطورة حالات الإصابة مرة أخرى وما إذا كان يمكن لـ"كوفيد-19" أن يسبّب تغييرات دائمة في جهاز المناعة.








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