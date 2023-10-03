الثلاثاء, 03-أكتوبر-2023 الساعة: 07:21 م - آخر تحديث: 07:01 م (01: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
حتى لا ‬يستفحل‮ ‬‬التواجد‮ ‬العسكري‮ ‬الأمريكي‮ ‬باليمن
يحيى علي نوري
حكومة الخيانة والارتزاق (اليمنية) تواصل بيع خيرات اليمن لممثلي دول العدوان
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
المؤتمر ودوره في صياغة مستقبل اليمن
د. أبو بكر القربي
الأصبحي: عاش وحدوياً ومات وحدوياً
الدكتور علي مطهر العثربي
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
أخبار
المؤتمر نت - أكد وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال عبدالوهاب الدرة، استحالة العودة إلى نقطة الصفر في موضوع رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي وفرض الحلول الترقيعية والجزئية المؤقتة

الدرة يشدد على رفع الحصار كلياً عن مطار صنعاء الدولي

المؤتمرنت -
الدرة يشدد على رفع الحصار كلياً عن مطار صنعاء الدولي
أكد وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال عبدالوهاب الدرة، استحالة العودة إلى نقطة الصفر في موضوع رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي وفرض الحلول الترقيعية والجزئية المؤقتة.

وقال الوزير الدرة في اجتماع لقيادات وزارة النقل وقطاعاتها وهيئاتها ومؤسساتها اليوم "لا مساومة ولا تنازل عن الفتح الكامل للمطارات كحق ثابت ومشروع كفلته كافة القوانين والمواثيق الدولية".

وأكد أن مرحلة الحلول الجزئية والفتح المشروط لوجهات ورحلات محدودة قد تم تجاوزها، وأن المرحلة الحالية تتضمن الفتح الكامل والشامل لمطار صنعاء دون أي قيد أو شرط وبشكل سريع.

وأشار الى أن تعليق رحلات الخطوط الجوية اليمنية عبر مطار صنعاء الدولي، وإغلاق المطار مؤشر لعدم جدية دول العدوان في التوجه الجاد للسلام واستهتار بكل الجهود المبذولة بهذا الخصوص.. لافتا إلى أن شركة الخطوط الجوية اليمنية تضع نفسها كأداة بيد دول العدوان لاستمرار الحصار ومضاعفة معاناة الشعب اليمني.

ودعا وزير النقل بحكومة تصريف الأعمال، قيادة الخطوط الجوية اليمنية إلى ممارسة أعمالها من المركز الرئيسي للشركة بصنعاء، والتي تتوفر فيها مقدرات الشركة ومبانيها والورشة المركزية للطائرات.. مؤكدا أنها ستجد كل الدعم لتقديم خدماتها لكل أبناء الشعب اليمني من جميع مطارات الجمهورية كناقل وطني.

وأوضح أن العدوان يستغل تواجد إدارة الشركة في المحافظات المحتلة بعيداً عن مركزها الرئيسي بعاصمة كل اليمنيين ويستخدمها كأداة لحصار مطار صنعاء.. موضحا أن ما يسوقه إعلام تحالف العدوان ومرتزقته عن حسابات الشركة في صنعاء تدحضه الحقائق والواقع ويشهد به منتسبو شركة الخطوط الجوية اليمنية الأحرار في صنعاء وعدن.

وقال "معظم إيرادات شركة الخطوط الجوية اليمنية مصدرها المرضى والفقراء المسافرين من المحافظات الحرة، وعلى الشركة أن تستفيد من تلك الإيرادات لشراء أسطول جوي لخدمتهم وإيصالهم إلى كل الوجهات المطلوبة".

وشدد الدرة، على ضرورة تطوير خطط وزارة النقل والهيئات والمؤسسات التابعة لها سواء المدرجة في الرؤية الوطنية، أو الخطط والدراسات العامة، وفقا للرؤى والأهداف الاستراتيجية للمشاريع التطويرية بمجالات النقل المختلفة.

من جهته أكد نائب وزير النقل محمد الهاشمي، أن فتح مطار صنعاء الدولي أصبح ضرورة قصوى دون أي شرط أو قيد.. لافتا الى إصرار المجلس السياسي الأعلى على ذلك.

وقال " فتح مطار صنعاء على مراحل أصبح أمرا غير وارد، وعلى العدوان ومرتزقته، أن يعوا ذلك لأن الملف الإنساني لا مساومة فيه ولا تسييس كونه مطلب قانوني كفلته المواثيق الدولية".

بدوره أوضح وكيل وزارة النقل للشؤون البحرية القبطان محمد إسحاق، أن هناك خطط ودراسات يتم الإعداد لها بهدف تطوير موانئ البحر الأحمر اليمنية لتكون أكثر توسعاً وتتمكن من استقبال المزيد من السفن التجارية.

فيما كشف رئيس هيئة الطيران المدني والأرصاد الدكتور محمد عبدالقادر، عن تقدم شركات طيران دولية لتسيير رحلات جوية عبر مطار صنعاء.. مؤكدا أن مطار صنعاء يقدم خدمات ملاحية جوية وفقا للشروط والمعايير الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي "الايكاو".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: مقتل 29 جندياً بهجوم مسلح في النيجر
اقتصاد: الذهب يسجل أطول سلسلة خسائر
رياضة: تشيلسي يهزم فولهام بالدوري الإنجليزي
عربي ودولي: اعتقال 6 متهمين بالإرهاب في العراق
محافظات: تسليم 70 برميل لصندوق النظافة بحجة
أخبار: المشاط يشيد بأداء حكومة الإنقاذ الوطني
أخبار: 52 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
أخبار: اليمن يطلق أكبر طاولة تذوق للبن في الشرق الأوسط
فنون ومنوعات: فنان مصري شهير يعلن اعتزاله التمثيل
عربي ودولي: الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي بالخليل
مجتمع مدني: تدشين المرحلة الأولى لدعم المستشفى الجمهوري
رياضة: برشلونة يجدد عقد لامين يامال حتى 2026
عربي ودولي: قتلى وجرحى في انهيار كنيسة بالمكسيك
أخبار: النواب يستعرض تقريرين للجنة المشتركة والدستورية
رياضة: التعادل يحسم مواجهة نوتنغهام وبرينتفورد
أخبار: الشورى يدين تعليق الرحلات الجوية
أخبار: منح وسام الوحدة للدكتور عبدالعزيز بن حبتور
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار
أخبار: جرائم العدوان بمثل هذا اليوم 2 أكتوبر
عربي ودولي: بريطانيا تنشر مقاتلات "تايفون" في بولندا
أخبار: النعيمي: البُن االيمني الأفضل عالمياً
أخبار: 126 خرقاً جديدا ًلقوى العدوان بالحديدة
أخبار: شرف يلتقي الممثل الدائم لهيئة الأمم المتحدة للمرأة
عربي ودولي: الاحتلال يغلق المنطقة الأثرية في سبسطية
أخبار: النواب يصف اجراءات إلغاء الرحلات بـ"التعسفية"
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023