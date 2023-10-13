المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 13 أكتوبر

في مثل هذا اليوم 13 أكتوبر استهدف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي المواطنين في المنازل والطرق ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.



ففي 13 أكتوبر 2015، استشهد خمسة مواطنين وأصيب 18 آخرين وتهدم عدد كبير من المنازل وتضرر أكثر من 28 منزلاً في سلسلة غارات شنها طيران العدوان على مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، كما شن ست غارات على منطقة الكمب بمديرية باجل، وغارتين على منطقة واقر وثلاث غارات على شبكة الاتصالات وقنوات الري ومزارع المواطنين بوادي سهام في مديرية المراوعة.



وشن طيران العدوان ثلاث غارات على منطقة المدور في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء أسفرت عن أضرار في الأراضي الزراعية.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، أصيب مواطن إثر ثلاث غارات لطيران العدوان على شبكات الاتصالات في منطقة بيرق مخلاف سماه بمديرية عتمة محافظة ذمار.



واستشهد مواطن وحدث أضرار كبيرة في ممتلكات المواطنين جراء ثلاث غارات للطيران المعادي على منطقة آل عمار في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة، كما شن غارتين على مفرق آل الزماح بمديرية باقم أسفرت عن احتراق سيارة مواطن، وغارة على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر الحدودية، في حين تعرضت مناطق متفرقة بمديرية رازح الحدودية لقصف صاروخي سعودي أحدث أضراراً كبيرة.



وشن طيران العدوان ثماني غارات على موقع المستحدث القديم وخمس غارات على موقع الدود في الخوبة بجيزان.



وفي 13 أكتوبر 2017، شن طيران العدوان في محافظة صنعاء، أربع غارات على منطقتي المدفون وجبل القرن بمديرية نهم وأربع غارات على منطقة جربان في مديرية سنحان ما أدى إلى تضرر منازل ممتلكات المواطنين.



الطيران المعادي شن 35 غارة على مديريتي حرض وميدي وغارة على منطقة مشعر بمديرية مستبأ في محافظة حجة، واستهدف بأربع غارات مديرية باجل في محافظة الحديدة.



وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان ثلاث غارات على منطقة البقع وغارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف وثلاث غارات على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر وغارتين على مديرية باقم فيما تعرضت المناطق الغربية من مديرية منبه الحدودية ومنطقتا آل الشيخ وآل عمر بمديرية منبه لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.



وشن الطيران المعادي غارتين على مدينة الربوعة في عسير وخمس غارات على الشرفة في نجران وغارة على وادي جارة في جيزان.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد 19 مواطنا وأصيب 30 آخرين في غارتين لطيران العدوان استهدفتا حافلتين تقلان أسرا نازحة في الطريق العام بمنطقة المصبرية مديرية جبل راس في محافظة الحديدة.



واستشهد مواطن من أبناء مديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة بنيران حرس الحدود السعودي، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي قرى آهلة بالسكان في مديريات رازح وشدا وباقم الحدودية.



وشن الطيران المعادي ست غارات على مناطق متفرقة بمديرية الظاهر وثلاث غارات على منطقة أم الرياح بمديرية كتاف في المحافظة نفسها، وعشر غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.



وفي 13 أكتوبر 2019، استشهدت طفلة إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في منطقة ظني بمديرية حيس محافظة الحديدة، في حين قصف المرتزقة بقذائف المدفعية منازل وممتلكات المواطنين في مدينة الدريهمي، وبالعيارات المختلفة شرق مديرية حيس.



واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية في منطقة القرشية جنوب الجاح بمديرية بيت الفقيه، ومشطوا بالعيارات الخفيفة والمتوسطة مناطق متفرقة في الجبلية بمديرية التحيتا، وبالرشاشات المتوسطة والثقيلة باتجاه حارة الضبياني وفندق الاتحاد بشارع الخمسين في مدينة الحديدة.



وتعرضت مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، أصيب مواطن بجروح بليغة بقناصة مرتزقة العدوان في منطقة عبدان بمديرية صبر الموادم محافظة تعز، في حين تضرر عدد من سيارات وممتلكات ومواشي المواطنين نتيجة قصف مدفعي للمرتزقة على قرية الجيرات بالمديرية نفسها.



واستهدف طيران العدوان بثلاث غارات مديريات مجزر ومدغل ورحبة في محافظة مأرب، وشن أربع غارات على منطقة الخنجر، وغارة على منطقة المرازيق، وغارة على منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.



واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة، بينما قصف المرتزقة بمختلف العيارات الرشاشة باتجاه الضبياني وكلية الهندسة وشارع الـ50 بمدينة الحديدة، وبالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.



وفي 13 أكتوبر 2021، أصيب مواطنان إثر اعتداءات المرتزقة على المسافرين في الطريق الرابط بين مأرب والبيضاء في مديرية الجوبة.



وشن طيران العدوان 18 غارة على مديرية العبدية، و11 غارة على مديرية الجوبة وغارة على مديرية صرواح في محافظة مأرب خلفت أضرارا كبيرة بممتلكات المواطنين ومزارعهم، وثلاث غارات على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف.



وفي محافظة الحديدة شن الطيران التجسسي سبع غارات على حيس والجبلية، وقصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، شن الطيران التجسسي ست غارات على مديرية حيس بمحافظة الحديدة، واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، وقصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.