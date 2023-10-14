المؤتمرنت -

صنعاء تستضيف مؤتمر طبي لامراض الكبد

تنطلق الأربعاء القادم في العاصمة صنعاء، فعاليات المؤتمر العلمي لأمراض الكبد والجهاز الهضمي، الذي تنظمه جامعة صنعاء بالتعاون مع الجمعية اليمنية لأمراض الكبد والجهاز الهضمي والبنكرياس والتنظير الداخلي.



وأوضح رئيس جامعة صنعاء الدكتور القاسم عباس أن المؤتمر يهدف إلى تطوير البحث العلمي من واقع الخارطة المرضية على مستوى الوطن، وكذا تشجيع وتطوير الدراسات العليا حول أمراض الجهاز الهضمي والكبد عبر نيل شهادات الماجستير والدكتوراه.



وأشار إلى أن المؤتمر العلمي يهدف أيضا إلى تحفيز الجهات المسؤولة ورجال الأعمال والمؤسسات الطبية المختلفة على دعم الباحثين من حاملي الماجستير والدكتوراه.



ولفت الدكتور القاسم عباس، إلى أن الجامعة عبر كلية الطب كانت وما تزال الرائدة في مجال الأبحاث الطبية والمجالات الأخرى من خلال أقسامها المختلفة.



من جانبه أوضح رئيس المؤتمر العلمي- رئيس جمعية أمراض الكبد والجهاز الهضمي الدكتور محمد الحيمي، أن المؤتمر الذي سيعقد خلال الفترة 18 إلى 19 أكتوبر الجاري، سيشارك فيه نخبة من الأطباء اليمنيين والعرب والأجانب في مجال أمراض الكبد والجهاز الهضمي.



وأشار إلى أن المشاركين سيناقشون مجموعة من الأبحاث العلمية في مجال زراعة الكبد والمسببات الخاصة بالفشل الكبدي، بالإضافة إلى الجديد في ارتفاع الضغط الوريدي البائي والتخثر في أمراض الكبد.

