السبت, 14-أكتوبر-2023 الساعة: 08:39 م - آخر تحديث: 08:22 م (22: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
منح البروفيسور عبدالعزيز بن حبتور وسام الوحدة اليمنية الخالدة
عبدالرحمن سلطان*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
حتى لا ‬يستفحل‮ ‬‬التواجد‮ ‬العسكري‮ ‬الأمريكي‮ ‬باليمن
يحيى علي نوري
حكومة الخيانة والارتزاق (اليمنية) تواصل بيع خيرات اليمن لممثلي دول العدوان
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
المؤتمر ودوره في صياغة مستقبل اليمن
د. أبو بكر القربي
الأصبحي: عاش وحدوياً ومات وحدوياً
الدكتور علي مطهر العثربي
أخبار
المؤتمر نت - نظّمت حكومة تصريف الأعمال، اليوم بالعاصمة صنعاء، حفلاً خطابياً بمناسبة العيد الـ60 لثورة الـ14 من أكتوبر المجيدة

صنعاء.. حفل خطابي بالعيد الـ60 لثورة 14 أكتوبر المجيدة

المؤتمرنت -
صنعاء.. حفل خطابي بالعيد الـ60 لثورة 14 أكتوبر المجيدة
نظّمت حكومة تصريف الأعمال، اليوم بالعاصمة صنعاء، حفلاً خطابياً بمناسبة العيد الـ60 لثورة الـ14 من أكتوبر المجيدة.

وألقى عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد غالب الرهوي كلمة بالمناسبة، هنأ فيها جماهير الشعب اليمني في كل أرجاء اليمن الكبير بهذه المناسبة الوطنية المهمة.. موضحاً أن الاحتفال بهذه المناسبة هو من أجل استلهام الدروس واستخلاص تجربة الأجداد والوطن اليوم يواجه عدواناً منذ أكثر من ثماني سنوات.

وأشار إلى أن ذلك التاريخ النضالي يشد من أزر الشعب اليمني ويرفع من معنوياته لمواجهة عدو جديد حتماً سيرحل عن أرض اليمن كما رحل سابقوه .. لافتاً إلى أنه لولا الثورة الأم 26 سبتمبر لما كانت ثورة 14 أكتوبر لأن المدد بالرجال والسلاح والمال كان يتدفق من المحافظات الشمالية.

واستعرض الرهوي جوانب الروح الوطنية العالية التي سادت مختلف عمليات الكفاح والانتصار لهذه الثورة التي قادها الشهيد غالب بن راجح لبوزة ومعه الأحرار الشرفاء من كل محافظات الوطن، وعمليات التدريب والتأهيل للثوار والتنسيق لنقل السلاح من المحافظات الشمالية لدعم الثورة.

وقال "اليوم يعيش الوطن احتلالاً جديداً يتقدمه للأسف الشديد أبناء جلدتنا الذين يغطّون على الأعمال الإجرامية للمستعمر الجديد وجعلوا من أنفسهم جسراً يمر عليه المحتل والغازي لتكريس وجوده الاحتلالي".

وأضاف " اليوم الأمريكي ينزل بقواته في محافظة حضرموت وعدن وكذلك البريطاني بالتزامن مع جلب أساطيلهم الحربية إلى الشرق المتوسط تحت ذرية عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد اليهود الصهاينة".

ولفت عضو السياسي الأعلى إلى أن المعركة مستمرة في الوقت الذي يقف عملاء الأمريكي والبريطاني وعلى رأسهم الإماراتي إلى جانب كيان العدو الصهيوني ويدافع عنه بكل صلف ودون ذرة من خجل".

فيما ألقى رئيس حكومة تصريف الأعمال، الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، كلمةً قال فيها: "إن ثورة 14 أكتوبر حينما انطلقت من جبال ردفان الشماء كان المدد الأقوى بالرجال والسلاح يأتي من صنعاء وتعز وإب والبيضاء ومأرب والحديدة وكل محافظة ومدينة في هذا الوطن".

وأشار بن حبتور إلى أن جميع الثوار والمناضلين الأحرار من كافة مناطق اليمن انصهروا في بوتقة وتحت عنوان واحد هو اليمن ولا شيء غيره..

وأضاف: "حينما نحتفي بمناسبة كهذه نتذكر ذلك الرعيل الأول من شهدائنا الأبرار أمثال الشهيد راجح غالب لبوزة، أول شهداء ثورة 14 أكتوبر المجيدة ورفاقه والعديد من الشهداء الذين ينحدرون من كل أطراف اليمن وناضلوا معاً في صفوف الجبهة القومية وجبهة التحرير وكل الفصائل التي ساهمت في طرد المحتل البريطاني وتحقيق ذلك النصر".

وتابع، "اليوم يتجدد النصر من خلال تلاحم كل القوى الثورية التي وقفت إلى جانب حركة أنصار الله التي قادت هذا المعترك القوي في مواجهة المعتدي السعودي والإماراتي والأمريكي والبريطاني الذين مارسوا على شعبنا كل أشكال التنكيل وفرض عليه الحصار".

ومضى قائلاً "الثوار قبل 60 عاماً كانت ترتسم في مخيلتهم قضية الحرية وتحرير عدن وبقية المحافظات الجنوبية والشرقية من المحتل البريطاني واليوم الثوار من كل ربوع اليمن ناضلوا ويناضلون من أجل تحرير القرار السياسي اليمني بعيداً عن الوصاية".

واختتم رئيس حكومة تصريف الأعمال كلمته بالتأكيد على أن الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر، قامت من أجل فرض الإرادة اليمنية الحرة الداخلية وإبعاد شبح هيمنة القرار الخارجي.

بدوره أكد أمين العاصمة الدكتور حمود عباد أن ثورة الـ14 من أكتوبر ثورة مجيدة وعظيمة مثلت حتمية تاريخية بزوال الاحتلال على يد شعب امتلك الإرادة والعزيمة وسعى لنيل حريته بقوة السلاح وتمكن من طرد المحتل الغازي والمستعمر الدخيل.

وأفاد بأن هذا الخيار اختطه الشعب اليمني وأبطاله في كل الجبهات دفاعاً عن الوطن، وصنع الانتصارات والتحولات الكبرى لأنه شعب لا يقبل على أرضه محتلاً أو وصياً، في حين أن مصير من وضعوا أنفسهم رهن العدو والاحتلال إلى زوال.

وقال عباد: "في الوقت الذي يحتفل فيه اليمنيون بأعياد الثورة هناك من يسطر ملاحم بطولية ويصنع انتصارات عظيمة في أرض فلسطين أبطال غزة الذين فاجأوا العدو الصهيوني بعملية "طوفان الأقصى" وأحدثوا تحولاً كبيراً في مسار الجهاد والانتصار وأكدوا أن القوة الصهيونية لا شيء أمام إيمان وإرادة وصلابة الشعب الفلسطيني".

كما أكد عباد أن الشعب اليمني وقيادته الوطنية جسدوا مواقفهم الثابتة تجاه القضية والشعب الفلسطيني بخروجهم المليوني في كل أرجاء الوطن نصرة للأقصى ومقدسات المسلمين.

من جانبه اعتبر وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني والمصالحة الوطنية في حكومة تصريف الأعمال أحمد الحماطي، ثورة 14 أكتوبر المنطلق التاريخي الذي من خلاله ثار الشعب اليمني وانتفض ضد الغازي والمحتل واستطاع أن يهزم بريطانيا ويطردها مدحورة صاغرة إلى غير رجعة.

وقال "وقف المناضلون من الشمال مع إخوانهم في الجنوب في معركة واحدة ضد استعمار بغيض كان يطمح باحتلال العالم كله لكنه وفي اليمن سقط سقوطاً مدوياً وانهزم شر هزيمة وخرج بقوة السلاح مدحوراً يجر أذيال الهزيمة والخيبة".

وأشار الحماطي إلى أن الاستعمار والاحتلال ولّى إلى غير رجعة، لأن الشعب اليمني لا يقبل أي محتل على أرضه أو يسمح بأي استعمار جديد.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يواصل مكاسبه
عربي ودولي: 70 شهيدًا جراء استهداف قافلة نازحين في غزة
فنون ومنوعات: دنيا وإيمي سمير غانم تدعمان فلسطين
عربي ودولي: بوتين يرفض الحصار الصهيوني على غزة
أخبار: مسيرة كبرى في صنعاء دعماً وإسناداً لغزة والمقاومة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ راجح يعقوب
علوم وتقنية: علامات تدل على الجلطة الدماغية
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء فلسطين إلى 1843
عربي ودولي: رداً على الاحتلال.. داخلية غزة: لن نترك بيوتنا
رياضة: مجموعات متوازنة للعرب بكأس أمم إفريقيا
اقتصاد: أفضل أداء أسبوعي للذهب منذ مارس
أخبار: العيدروس يوّجه رسالة بشأن الأوضاع في فلسطين
وثائق ونصوص: بيان صادر عن المؤتمر بمناسبة العيد الـ60 لثورة 14 أكتوبر
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء فلسطين إلى 1572
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 13 أكتوبر
أخبار: الشريف: الاحتفاء بثورة 14 أكتوبر استحضاراً لتضحيات طرد الاحتلال
رياضة: منتخب اليمن يضرب سيرلانكا بثلاثية
أخبار: بدء صرف الكفالة الشهرية لأبناء الشهداء
عربي ودولي: 1449 شهيداً فلسطينياً و6868 مصاب
فنون ومنوعات: رسالة مؤثرة من شريهان للشعب الفلسطيني
فنون ومنوعات: محمد الشقنقيري يتعرض لحادث سير مروع
اقتصاد: الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين
عربي ودولي: أبو عبيدة يكشف تفاصيل عملية طوفان الأقصى
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عبدالوهاب القاضي
أخبار: ربع سكان اليمن بحاجة للرعاية النفسية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023