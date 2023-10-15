المؤتمرنت -

14 لجنة قضائية تفتش في محاكم 11 محافظة (تفاصيل)

دشنت هيئة التفتيش القضائي اليوم، النزول الميداني للتفتيش على المحاكم الابتدائية والاستئنافية في المحافظات.



وأوضح رئيس الهيئة القاضي أحمد على الشهاري، أن النزول يأتي ضمن جهود الهيئة للتعرف على مدى انضباط القضاة في عقد الجلسات في مواعيدها والاطلاع على مستوى إنجاز القضايا خلال الربع الأول من العام القضائي وخصوصا المتعثرة.



ولفت إلى أن التفتيش المستمر يهدف إلى الاطلاع على مستوى تنفيذ مخرجات الدورة السابقة والتعاميم الصادرة من الهيئة خاصة ما يتعلق بقضايا المساجين وتحرير نسخ من الأحكام وترحيل ملفاتها وكذا الاطلاع على مدى سلامة قرارات الانتقال للمعاينة.



وأشار القاضي الشهاري، إلى أن التفتيش يشمل حصر القرارات الصادرة من المحاكم بشأن الحراسة القضائية ومستوى تنفيذ الإجراءات التنظيمية والموضوعية والضوابط القانونية لتعيين الحارس القضائي.



وأفاد بأن الهيئة كلفت 14 لجنة تضم قضاة من ذوي الكفاءة والخبرة، للقيام بأعمال المتابعة والتفتيش في أمانة العاصمة، ومحافظات صنعاء، تعز، حجة، إب، صعدة، عمران، الحديدة، المحويت، ذمار والبيضاء.



وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لفت القاضي الشهاري إلى أن توزيع المفتشين على المحاكم يهدف إلى تعزيز التفتيش القضائي وتقريب العدالة ومتابعة إنجاز القضايا المتعثرة والمتأخرة، ومساعدة رؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية وتفعيل دورهم الرقابي.. مبينا أن التوزيع يرافقه خطة تنفيذية تتضمن إعداد ورفع التقارير الشهرية وفقاً للنماذج المعدّة من الهيئة.