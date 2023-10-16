المؤتمرنت -

أول دولة عربية تساند فلسطين بهذا القرار النوعي

أعلنت دار الأوبرا السلطانية عن إلغاء حفل يوم المرأة العمانية وإيقاف كافة الحفلات الأخرى حتى إشعار آخر، وذلك تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق.



وبحسب وسائل إعلام عُمانية، كان من المقرر أن تقيم دار الأوبرا السلطانية مسقط يوم غدٍ الأربعاء حفلًا موسيقيًّا بمناسبة يوم المرأة العُمانية الذي يتوّج إنجازات المرأة العُمانية في مجالات الموسيقى والفن والمجتمع؛ تكريمًا لها واعتزازًا بإسهامها الفعّال في تنمية المجتمع، وتعريفًا بدورها الحيويّ في الحفاظ على التراث العُماني في الفنون الشعبيّة والموسيقى والغناء.



وكان الحفل سشيمل فقرات موسيقيّة متنوّعة كمعزوفات للفرقة الأوركسترا النسائية "النور والأمل" للمكفوفات، وفقرة غنائية للفنانة ماجدة الرومي.