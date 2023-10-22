المؤتمرنت -

تحذير من تطور "تيج " إلى إعصارية عاتية

أعلن المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، اليوم، تطور العاصفة الإعصارية الشديدة جداً (تيج)، إلى عاصفة إعصارية عاتية، مبيناً أنها تتمركز حالياً عند خط العرض 12.18، وخط الطول 55.24، وتبعد عن سقطرى 67 كيلو متراً، وعن الغيضة 500 كيلو متر.



وأوضح المركز في نشرة الطوارئ باللون الأحمر، أن العاصفة تتحرك شمال غرب موقعها الحالي، وتتشكل السحب الركامية الماطرة بالقرب من سواحل محافظتي المهرة وحضرموت خلال الساعات القادمة.



وأفاد بهطول أمطار على جزيرة سقطرى، بلغت كميتها 24 ملم في محطة الأرصاد الجوية بمطار سقطرى، وكانت شديدة الغزارة خارج نطاق المحطة.



وتوقع المركز سماء ملبدة بالغيوم مع هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن.



وأشار إلى احتمال هبوب رياح إعصارية عاتية، تتراوح بين 90 إلى 100عقدة وهبات تتجاوز 110عقدات في محيط العاصفة.



ومن المتوقع أن تكون الرؤية منخفضة جداً، والبحر عالي الموج إلى هائج بالقرب من مركز العاصفة ما بين 7-10 أمتار.



وحذر المركز ربابنة السفن والصيادين من الإبحار في المناطق المتأثرة من الأحوال الجوية الخطرة، داعياً الموطنين في أرخبيل سقطرى إلى عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية.



وأهاب بالجهات الرسمية ذات العلاقة اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة والفورية لحماية الأرواح والممتلكات.