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المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة، اليوم الأحد، إلى 4651 شهيداً، بينهم 1873 طفلاً و1023 سيدة، و14245 مصاب

ارتفاع شهداء غزة إلى 4651 بينهم 1873 طفلاً

المؤتمرنت -
ارتفاع شهداء غزة إلى 4651 بينهم 1873 طفلاً
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة، اليوم الأحد، إلى 4651 شهيداً، بينهم 1873 طفلاً و1023 سيدة، و14245 مصاب.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة: إن الاحتلال ارتكب 24 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية راح ضحيتها 266 شهيدًا منهم 117 طفلًا غالبيتهم من جنوبي القطاع.

وأكد القدرة، ارتفاع عدد شهداء العدوان الصهيوني على غزة إلى 4651 شهيداً منهم 1873 طفلاً و1023 سيدة و187 مسناً، إضافة إلى إصابة 14245 مواطناً.

وأشار إلى ان الوزارة تلقت 1450 بلاغا عن مفقودين تحت الأنقاض منهم 800 طفل.

وتواجه طواقم الإنقاذ والدفاع المدني صعوبات في انتشال الشهداء والجرحى من تحت أنقاض المنازل التي تتعرض للقصف نتيجة تكرار القصف وقلة الإمكانات والوقود.








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