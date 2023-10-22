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المؤتمر نت - الصين تدعو إلى عقد قمة واسعة النطاق

الصين تدعو الأمم المتحدة إلى عقد قمة عاجلة وواسعة النطاق

المؤتمرنت -
الصين تدعو الأمم المتحدة إلى عقد قمة عاجلة وواسعة النطاق
دعا مبعوث الحكومة الصينية الخاص إلى الشرق الأوسط "تشاي جون"، الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر سلام مؤثر وواسع النطاق لحل النزاع الفلسطيني- الصهيوني في أسرع وقت ممكن.

ونقل الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية عن جون خلال مشاركته في قمة القاهرة للسلام أمس السبت، قوله: "يجب على الأمم المتحدة أن تسهل عقد مؤتمر سلام دولي أكثر هيبة وتأثيرا وأوسع نطاقا بأسرع وقت ممكن".

ولفت جون، إلى أن تصاعد الصراع الفلسطيني الصهيوني، أثبت مرة أخرى أنه لا يمكن تجاهل القضية الفلسطينية أو نسيانها.

وشدد المبعوث الصيني، على أن المخرج من الحلقة المفرغة للصراع الفلسطيني الصهيوني هو العودة إلى خطة "الدولتين لشعبين"، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.*وكالات








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