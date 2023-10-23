الإثنين, 23-أكتوبر-2023 الساعة: 03:06 م - آخر تحديث: 02:53 م (53: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
قراءة متأنية في مرثية بن حبتور عن الفقيد علي يافعي
محمد عبدالمجيد الجوهري
البروفسور/ علي يافعي في موكب الخالدين
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
أخبار
المؤتمر نت - استشهد أكثر من 400 فلسطينياً غالبيتهم من الأطفال والنساء، جرّاء تنفيذ الاحتلال الصهيوني ما يزيد عن 25 مجزرة، منذ يوم أمس الأحد وحتى الآن

400 شهيد جرّاء 25 مجزرة للاحتلال في غزة

المؤتمرنت -
400 شهيد جرّاء 25 مجزرة للاحتلال في غزة
استشهد أكثر من 400 فلسطينياً غالبيتهم من الأطفال والنساء، جراء تنفيذ الاحتلال الصهيوني ما يزيد عن 25 مجزرة، منذ يوم أمس الأحد وحتى الآن.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مشرف التمريض في مستشفى شهداء الأقصى في غزة، خليل الدقران، قوله: إنّ المستشفى استقبل أكثر من 200 شهيداً، وأكثر من 400 إصابة في الساعات الـ24 الأخيرة.

وأضاف: إنّه لم يعد هناك أي سرير لاستقبال المصابين في المستشفى، "وعلاج الجرحى يتم على الأرض".. مؤكداً أنّ "هناك شهداء يرتقون بسبب فقدان الأدوية واللوازم الطبية".

من جانبه، قال مصدر طبي في المستشفى نفسه: إنّ "65 في المائة من الشهداء والجرحى الذين يصلون إلى المستشفى من الأطفال".

وشنّ العدو الصهيوني مجموعة من الغارات على قطاع غزة، فجر اليوم الإثنين، وُصفت بأنها الأعنف منذ بدء العدوان على غزة، حيث وصل 21 شهيداً بينهم سبعة أطفال، جراء استهداف العدو لثلاثة منازل في رفح جنوبي قطاع غزة.. بحسب الميادين.

وأضافت: إنّ عدداً من الشهداء والجرحى وصل إلى مستشفى الكويتي برفح جراء استهداف العدو لمنزل بالحي السعودي.

كما استهدف العدو مخيم البريج وسط القطاع، حيث سقط عدد من الشهداء والجرحى، وارتكبت طائرات العدو الصهيوني الحربية، مجزرتين باستهداف منازل مأهولة بالسكان في البريج والنصيرات.

وشُنت أيضاً غارات صهيونية عنيفة جداً، شمال جباليا على مخيم للاجئين في منطقة الترنس، حيث انتشل أكثر من عشرة شهداء في قصف منزل عائلة اللداوي بمنطقة الشهداء الستة، في المخيم.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: 4741 شهيد و15898 جريح في غزة
رياضة: روما يواصل صحوته.. وأتالانتا يعبر جنوى
رياضة: برشلونة يخطف فوزاً قاتلاً من بلباو
رياضة: يوفنتوس يسقط ميلان ويحرمه الصدارة
مجتمع مدني: 3 فئات أكثر عرضة لهشاشة العظام
رياضة: نادي سمعون الشحر يُكرّم أمين جمعان
عربي ودولي: القسام تواصل دك مستوطنات العدو
عربي ودولي: الصين تدعو إلى عقد قمة واسعة النطاق
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاً
رياضة: مونفيس يحرز لقب دورة ستوكهولم
فنون ومنوعات: هدير تطلب تبنّي "رضيعة غزة الناجية"
عربي ودولي: المقاومة الفلسطينية تقصف "تل أبيب"
عربي ودولي: ارتفاع شهداء غزة إلى 4651 بينهم 1873 طفلاً
أخبار: تحذير من تطور "تيج " إلى إعصارية عاتية
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 22 أكتوبر
عربي ودولي: أبو عبيدة: الاحتلال رفض استلام أسيرتين
أخبار: الجوبي يكشف موعد وصول الإعصار إلى سقطرى
رياضة: سان جيرمان يعتلي صدارة الدوري الفرنسي
رياضة: إنتر ميلان يهزم تورينو ويتصدر الكالتشيو
رياضة: أرسنال يخطف التعادل من تشيلسي
رياضة: إشبيلية يفرض التعادل على ريال مدريد
أخبار: الدرة يؤكد أهمية الحفاظ على أراضي مطار صنعاء
رياضة: سيتي يستعيد توازنه.. ونيوكاسل يكتسح بالاس
عربي ودولي: كتائب القسام تواصل دك "تل أبيب"
اقتصاد: 2.2 % هبوطاً في مؤشر بورصة مسقط
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023