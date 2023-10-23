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المؤتمر نت - أعلن الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، اليوم الإثنين، عن ارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 5087 شهيداً منهم 2055 طفلاً

العدوان على غزة: 5087 شهيداً بينهم 2055 طفلاً

المؤتمرنت -
العدوان على غزة: 5087 شهيداً بينهم 2055 طفلاً
أعلن الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، اليوم الإثنين، عن ارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 5087 شهيداً منهم 2055 طفلاً و1119 سيدة و217 مسن، إضافة الى إصابة 15273 مواطن بجراح مختلفة.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن القدرة، قوله: إن العدو الصهيوني ارتكب 23 مجزرة في الساعات الماضية راح ضحيتها 436 شهيدا منهم 182 طفلا وغالبيتهم من جنوب القطاع.

وأشار إلى أن المجازر التي ارتكبها العدو الصهيوني ضد العائلات بلغت 597 مجزرة راح ضحيتها 3813 شهيد ولازال العدد الأكبر منهم تحت الأنقاض.

وقال: تلقينا 1500 بلاغا عن مفقودين لازالوا تحت الأنقاض منهم 830 طفل.

وكشف أن الطواقم الطبية تواجه إصابات بحروق شديدة وإذابة للجلد لم تشاهده من قبل على أجساد الجرحى ويصعب التعامل معها.

وطالب المؤسسات الدولية بالكشف عن طبيعة السلاح المستخدم في إذابة جلد الجرحى واحضار العلاجات اللازمة له بشكل عاجل.

الجدير ذكره أن قوات العدو الصهيوني، كثفت مع دخول عدوانها الهمجي على قطاع غزة يومه الـ17، من ارتكاب مجازر انتقامية متتالية أوقعت مئات الشهداء خلال ساعات.








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