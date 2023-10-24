المؤتمرنت -

السبت القادم.. اليمن تشهد خسوفاً جزئياً للقمر

أعلن الفلكي أحمد الجوبي، أن سماء اليمن ستشهد خسوفاً جزئياً للقمر مساء يوم السبت القادم 28 أكتوبر 2023م.



وقال الفلكي الجوبي في منشور على حسابه فيس بوك، "سيحدث خسوف جزئي للقمر يوم السبت 28 اكتوبر 2023م، الساعة 11 ليلا و14 دقيقة و5 ثوان بتوقيت اليمن بنسبة 12% من القرص وذلك على قارة آسيا بما فيها اليمن، وكذا على قارة افريقيا واوروبا، ومدة الخسوف ساعة و17 دقيقة و23 ثانية".



وأضاف، "يبدأ الخسوف الساعة 10 ليلا و35 دقيقة و18 ثانية، وينتهي الساعة 11 ليلا و52 دقيقة و42 ثانية (أمسية السبت، ليلة الاحد).



وأشار الجوبي إلى أن الأجواء ليوم غدٍ الأربعاء ستكون معتدلة الى باردة مصحوبة برياح سرعتها 12 كم في الساعة، لافتاً إلى أن "اعلى درجة حرارة نهارا 26° وادنى درجة حرارة ليلا 10° ومعدل الرطوبة 59%".