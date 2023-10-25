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الشريف يعزي عضو قيادة مؤتمر بني حشيش بوفاة والده

بعث الامين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف برقية عزاء ومواساة الى عضو قيادة فرع المؤتمر بمديرية بني حشيش الشيخ عبدالله محمد حمود سنان العزيب في وفاة والده الشيخ محمد حمود العزيب بعد حياة حافلة في خدمة الوطن والمجتمع والاصلاح بين الناس .



وعبر الامين العام المساعد باسمه شخصيا ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر عن احر التعازي للشيخ عبدالله محمد حمود العزيب واخوانه وكافة ال العزيب بمديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء بهذا المصاب الجلل ، سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.









