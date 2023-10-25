المؤتمرنت -

يونيسف: عدد الضحايا من الأطفال في غزة بلغ 2360

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أنّ عدد الضحايا من الأطفال في غزة بلغ 2.360 طفل شهيد منذ السابع من أكتوبر، وأنّ عدد الإصابات من الأطفال وصل إلى 5.364.



وأفادت اليونيسف عبر موقعها الإلكتروني الرسمي الليلة الماضية، بأنّ "كلّ طفل في قطاع غزة تقريباً تعرّض لأحداث وصدمات مؤلمة للغاية".. موضحةً أنّ "مئات الآلاف من الأطفال والأسر عالقون في وضع كارثي".



وذكرت المنظمة أنه بعد مرور أكثر من أسبوعين على الحرب، "أفادت التقارير بمقتل آلاف الأطفال وإصابة آلاف آخرين، ولقد انقطع عن الأطفال والأسر في غزة، المياه والغذاء والدواء وغيرها من الضروريات، بما في ذلك الوصول الآمن إلى المستشفيات، في أعقاب تصاعد الأعمال القتالية".



ودعت اليونيسف إلى "وقف فوري لإطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود، للسماح بوصول المساعدات إلى الأطفال والأسر المحتاجة وإنقاذ الأرواح ومنع المزيد من المعاناة".



وتابعت قائلة: إنّ "الوقت ينفد ويموت الأطفال بمعدّل ينذر بالخطر، ويُحرمون من حقوقهم الأساسية".. مشيرةً إلى أنه "في جميع الحروب، فإنّ الأطفال هم الذين يعانون أولاً ويعانون أكثر من غيرهم".