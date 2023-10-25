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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ الزعكري

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / محمد صالح الزعكري عضو مجلس الشورى، شيخ مشايخ مديرية كشر محافظة حجة، رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي لمحافظة حجة، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى الدكتور/عبدالرزاق محمد صالح الزعكري، والدكتور/ نصر محمد صالح الزعكري، واخوانهم، وكافة آل الزعكري بمديرية كشر محافظة حجة، عبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته هذا المصاب الجلل.



سائلاً المولى - عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



” إنا لله وإنآ إليه راجعون”.