المؤتمرنت -

استعدّوا.. أمطار غزيرة وعواصف في هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة الشدة تصل إلى حد الغزارة أحياناً مصحوبة بالعواصف الرعدية على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول الأمطار على السواحل الجنوبية الغربية لمحافظات عدن، أبين ولحج وغرب خليج عدن وتمتد لتشمل أجزاء من السواحل الغربية لمحافظات حجة، الحديدة وتعز والمناطق الداخلية منها.



ومن المحتمل أن تهطل الأمطار على أجزاء من المرتفعات الجبلية لمحافظات البيضاء، الضالع، تعز، إب، ذمار، ريمة، صنعاء، عمران، حجة، المحويت وعمران، وعلى أجزاء من هضاب وصحارى محافظات مأرب، شبوة، الجوف، حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى.



وذكر المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: حجة : 19.2 ملم، إب : 15.4، صرفيت-المهرة : 10، الكدن ـ الحديدة : 3.5، السدة ـ إب : 2.7، الحوبان- تعز : 1.1 ملم.



وهطلت أمطار على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، الضالع، تعز، إب، ذمار، ريمة، صنعاء، عمران، حجه، المحويت والجوف وسهل تهامة وكانت خارج نطاق محطات الرصد.



وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية أثناء وبعد هطول الأمطار أو الضباب، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية.



كما حذر الصيادين ومرتادي البحر غرب خليج عدن وباب المندب والساحل الغربي من اضطراب البحر وارتفاع الموج.