المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 27 أكتوبر

في مثل هذا اليوم 27 أكتوبر دمر العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بغاراته الجوية المستشفيات والطرق والمدارس والمنشآت الخدمية ومنازل المواطنين وتسبب في سقوط عشرات الشهداء والجرحى في عدد من المحافظات.



ففي 27 أكتوبر 2015، أصيب ثلاثة مواطنين، في ثلاث غارات لطيران العدوان على منطقة الجراف بأمانة العاصمة وأدت أيضاً إلى تدمير منزلين وتضرر منازل أخرى.



واستشهد مواطن إثر قصف صاروخي ومدفعي على مناطق متفرقة بمديرية رازح في محافظة صعدة، فيما أصيب عدد من الجرحى الذين يتلقون العلاج في مستشفى حيدان الرئيسي بغارات للطيران أسفرت عن تدميره بالكامل، كما استهدف ما تبقى من المجمع التربوي بمديرية حيدان ومدرسة البنات ما أدى إلى تدميرهما بالكامل وتضرر منازل مجاورة وممتلكات المواطنين.



وأصيب مواطن ودمر منزل وتضرر عدد آخر من المنازل والممتلكات العامة والخاصة، في غارات لطيران العدوان على مناطق بني ربيعة وغمار والشوارق بمديرية رازح الحدودية، واستهدف بثلاث قنابل عنقودية محرمة دولياً، منطقتي آل مزروع وآل القعل بمديرية سحار.



وقصف العدو السعودي منطقة الجعملة بمديرية مجز بأكثر من 20 صاروخاً مستهدفاً ممتلكات المواطنين ومزارعهم.



وشن الطيران المعادي سلسلة غارات على مديرية شبام كوكبان بمحافظة المحويت مستهدفاً المجمع الحكومي ومبنى مؤسسة المياه ومخازنها وهناجرها ما أدى إلى أضرار فادحة في المباني والممتلكات العامة والخاصة، كما شن غارات على مدينة كوكبان الأثرية ومنطقة ظفران ونادي شبام كوكبان ما أدى إلى تدميره بالكامل وتضرر عدد من المنازل المجاورة.



وأصيب ستة مواطنين، في غارة على منزل الأمين العام للمجلس المحلي محمد الحاج في منطقة الجحملية العليا بمدينة تعز وأسفرت أيضاً عن تدمير المنزل وتضرر عشرات المنازل المجاورة، واستهدف بسلسلة غارات ميناء ومدينة المخا ومديرية موزع أسفرت عن استشهاد واصابة عدد من المدنيين وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.



واستهدف طيران العدوان بأربع غارات جبل المزجل في مديرية خولان بمحافظة صنعاء، ما أدى إلى أضرار في الأراضي الزراعية ومراعي الأغنام.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد ثلاثة مواطنين إثر استهداف طيران العدوان دراجة نارية في الطريق العام بمنطقة سحار الشام وشن غارتين على مفرق باقم، ومثلهما على مزارع المواطنين في منطقة آل الزماح بمديرية باقم محافظة صعدة خلفت أضراراً كبيرة فيها. وشن غارتين على شبكة الاتصالات في جبل العلا المطل على مدينة صعدة ما أدى إلى تدميرها.



وأصيب أربعة أطفال ونفقت ست أبقار وعدد من المواشي ودمر عدد من المنازل ومدرسة بلال بن رباح وخزان مياه في استهداف طيران العدوان قرية البداحة بعزلة بني الحمادي في مديرية بني سعد بمحافظة المحويت.



واستشهد مواطن وجرح آخرون بينهم أطفال جراء غارات للطيران على منتزه الربيع بمنطقة الكتيب في كورنيش مدينة الحديدة، واستهدف بأكثر من 15 غارة مطار الحديدة الدولي ومعسكر الدفاع الجوي ومنطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي.



وشن طيران العدوان خمس غارات على مناطق المطار ووادي نوع والمخدرة وهيلان في مديرية صرواح بمحافظة مأرب خلفت أضرارا في ممتلكات المواطنين، كما شن تسع غارات على مناطق محلي ومسورة والمدفون في مديرية نهم بمحافظة صنعاء ملحقا أضرارا بمنازل المواطنين والأراضي الزراعية.



طيران العدوان شن في محافظة تعز غارة على مديرية موزع، وغارة على قرية الخنه في مديرية الوازعية، واستهدف المرتزقة قرية الصيار بالصلو بمختلف الأسلحة.



وشن طيران العدوان غارتين على منطقة صرف ومثلها على جبل مشور بمديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء، كما شن خمس غارات على منطقة محلي وغارة على منطقة الصلطاء بمديرية نهم.



طيران العدوان قصف مرتزقته شرق اليتمة في محافظة الجوف ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم بينهم قيادات وتدمير ناقلة وآلية عسكرية، كما شن غارة على مديرية المصلوب بالمحافظة.



واستهدف طيران العدوان بثلاث غارات منطقة الصفراء بمديرية عسيلان محافظة شبوة ألحقت أضرارا كبيرة في ممتلكات المواطنين.



وفي 27 أكتوبر 2017، شن طيران العدوان ثلاث غارات على الخط العام الرابط بين محافظة صعدة وعمران في منطقة آل عمار بمديرية الصفراء، واستهدف بغارتين منطقة مندبة، وبثلاث غارات منطقة الفرع بمديرية كتاف، وبغارة منزل مواطن بمديرية باقم، وشن أربع غارات على مديرية شدا الحدودية، كما تعرضت مناطق متفرقة بمديرية شدا لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.



طيران العدوان شن غارتين على مديرية موزع بمحافظة تعز وغارة على جبل السديس في نجران.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استشهد طفل وأصيب آخر بشظايا قذيفة مدفعية أطلقها مرتزقة العدوان على منطقة الروية بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة.



وشن طيران العدوان ست غارات على منطقة الشعاب في مديرية همدان بمحافظة صنعاء، واستهدف سيارة أحد المواطنين في منطقة المخافي بمديرية مستبا محافظة حجة.



وفي 27 أكتوبر 2019، شن طيران العدوان ست غارات على ممتلكات المواطنين في مديرية باقم بمحافظة صعدة، إحداها استهدفت منزل مواطن ما أدى إلى تدميره، كما شن ثلاث غارات على منطقتي طخية ومجازة وست غارات على الربوعة في عسير، واستهدف العدو بالصواريخ والمدفعية قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية، ما أدى إلى تضرر مدرسة ونفوق أغنام.



طيران العدوان شن غارة على قارب أحد الصيادين في ساحل رأس عيسى بمحافظة الحديدة، فيما استهدف المرتزقة أحد المصانع شرق مدينة التحيتا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وقصفوا بالمدفعية والكاتيوشا والرشاشات قرية البلاكمة ومنطقة الفازة بمديرية التحيتا ومنطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه.



ونفذ المرتزقة تمشيطاً مكثفاً بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة جنوب القرشية، وبالعيارات المتوسطة والخفيفة شمال وشمال غرب قرية مغاري بمديرية حيس، كما قصفوا بسبع قذائف هاون وبالرشاشات المتوسطة قرية الكوعي في أطراف مدينة الدريهمي.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، أصيب مواطنان بنيران الجيش السعودي في إحدى القرى الحدودية بمديرية رازح محافظة صعدة.



وشن طيران العدوان 11 غارة على مديرية مدغل، وثلاث غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وسبع غارات على مناطق متفرقة من مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وغارة على منطقة المزرق بمديرية حرض محافظة حجة.



وفي محافظة الحديدة استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في الجبلية والجاح والمنظر، وقصفوا بالمدفعية والصواريخ والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة، كما اقتلعوا بالجرافات أشجار النخيل وأحرقوا مزارع المواطنين في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه.



وفي 27 أكتوبر 2021، استحدث مرتزقة العدوان تحصينات قتالية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وقصفوا بـ 458 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة.



طيران العدوان شن غارتين على منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وخمس غارات على مديرية الجوبة بمحافظة مأرب، واستهدف بغارة شبكة اتصالات في منطقة الصفراء بمديرية عسيلان محافظة شبوة، وبغارة وادي جارة في جيزان.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، شن الطيران التجسسي أربع غارات على مديرية حيس بمحافظة الحديدة، وقصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة.