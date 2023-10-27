الجمعة, 27-أكتوبر-2023 الساعة: 11:16 م - آخر تحديث: 10:39 م (39: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
قراءة متأنية في مرثية بن حبتور عن الفقيد علي يافعي
محمد عبدالمجيد الجوهري
البروفسور/ علي يافعي في موكب الخالدين
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
أخبار
المؤتمر نت - الطقس المتقلّب مستمرّ: أمطار وسيول وعواصف رعديّة

الطقس المتقلّب مستمرّ: أمطار وسيول وعواصف رعديّة

المؤتمرنت -
الطقس المتقلّب مستمرّ: أمطار وسيول وعواصف رعديّة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، الحديدة، ريمة، ذمار، إب وتعز وسهل تهامة والسواحل الغربية.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات الجوف، مأرب، البيضاء، لحج، عدن، أبين، شبوة، حضرموت، المهرة وسقطرى، والسواحل الجنوبية والشرقية.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ ذمار : 44.0 ملم، صعدة : 21.8، المحويت : 18.2، ريمة : 11.3، إب : 10.5، صنعاء-حدة : 8.8، حجة : 5.0، مطار صنعاء : 3.2 ، عدن: 2.2 ، تعز : 2.1 ملم.

وهطلت أمطار على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، لحج، الضالع، عمران، الجوف وسقطرى وسهل تهامة وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكّل الضباب، والسحب المنخفضة وهطول الأمطار، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية.

كما حذر الصيادين ومرتادي البحر غرب خليج عدن وباب المندب والساحل الغربي من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: إليكم أسباب التهاب البنكرياس
عربي ودولي: إنقطاع الاتّصالات والانترنت في غزة
محافظات: تسليم معدتين لصندوق النظافة في إب
فنون ومنوعات: مي كساب لـ"العرب": اتحدوا فإتحادكم قوة
عربي ودولي: ارتفاع عدد قتلى جنود الاحتلال إلى 310
عربي ودولي: 32 صحفياً استشهدوا منذ بدء العدوان على غزة
اقتصاد: الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث
عربي ودولي: ‎7326 شهيداً في غزة بينهم 3038 طفلاً
عربي ودولي: كتائب القسام تصدر بلاغاً عسكرياً
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 27 أكتوبر
رياضة: فوز ليفربول وبرايتون وروما في 'يوروبا ليغ'
عربي ودولي: مقتل ثلاثة إرهابيين في كركوك
أخبار: ممثل حماس بصنعاء: اقتحمنا 31 مستوطنة في 3 ساعات
رياضة: تصنيف الفيفا.. الأرجنتين تتمسك بالصدارة
أخبار: غزة: نرفض تشكيك واشنطن بأعداد الشهداء
أخبار: توزيع 10 آلاف اسطوانة غاز مجاناً لأسر الشهداء
مجتمع مدني: جمعية الانترنت باليمن تحتفل بذكرى تأسيسها
فنون ومنوعات: محمد عساف: فلسطين ليست ترند بل قضية
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضًا
علوم وتقنية: علامات تسمح بتشخيص مشكلات في القلب
عربي ودولي: وفد حماس يصل موسكو
أخبار: ارتفاع شهداء غزة إلى 7028 بينهم 2913 طفلاً
اقتصاد: الذهب يصمد رغم ارتفاع الدولار
أخبار: استعدّوا.. أمطار غزيرة وعواصف في هذه المناطق
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 26 أكتوبر
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023