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المؤتمر نت - قالت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، إن حصيلة العدوان الصهيوني على غزة بلغت 7326 شهيداً منهم 3038 طفلاً و1726 سيدةً و414 مسناً، إضافة إلى إصابة 18967 آخرين بجراح مختلفة

‎7326 شهيداً في غزة بينهم 3038 طفلاً

المؤتمرنت -
‎7326 شهيداً في غزة بينهم 3038 طفلاً
قالت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، إن حصيلة العدوان الصهيوني على غزة بلغت 7326 شهيداً منهم 3038 طفلاً و1726 سيدةً و414 مسناً، إضافة إلى إصابة 18967 آخرين بجراح مختلفة منذ السابع أكتوبر الجاري.

وأوضحت الوزارة في بيان لها: أن الاحتلال يتعمد رفع فاتورة محرقة غزة بعشرات المجازر التي يرتكبها يومياً بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكدت أن العدو ارتكب 41 مجزرة في الساعات الماضية راح ضحيتها 298 شهيدا غالبيتهم من النازحين إلى جنوب قطاع غزة التي يزعم العدو أنها آمنة.

وأشارت إلى تعمد الاحتلال الصهيوني ارتكاب 731 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 5224 شهيداً منذ السابع من أكتوبر ومازال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض.

وذكرت الوزارة أنها تلقت 1700 بلاغ عن مفقودين منهم 940 طفلاً مازالوا تحت الأنقاض.

وأكدت أن الانتهاكات الصهيونية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 104 من الكوادر الصحية، إلى جانب تدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة

ولفتت إلى تعمد العدو الصهيوني استهداف 57 مؤسسة صحية وإخراج 12 مستشفى و32 مركز رعاية أولية عن الخدمة جراء الاستهداف أو عدم إدخال الوقود.








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