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المؤتمر نت - تحذير من أمطار وعواصف رعديّة ورياح في هذه المناطق

أمطار وعواصف رعديّة ورياح في هذه المناطق

المؤتمرنت -
أمطار وعواصف رعديّة ورياح في هذه المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع استمرار هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على مناطق من محافظات تعز، إب، الضالع، ذمار، المحويت، صنعاء وجنوب عمران وسهل تهامة والساحل الغربي.

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، غرب الجوف، البيضاء، شمال لحج، مرتفعات أبين وشبوة وجنوب حضرموت وسقطرى، كما تشمل أجزاء من الساحل الجنوبي.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى قوية على غرب خليج عدن وباب المندب.

وذكر أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ ريمة: 60.3، صنعاء - الخفجي : 27.4، سقطرى : 21.2، إب : 7.2، السدة : 6.6، عتق : 1.6، صعدة : 0.9، مطار صنعاء : 0.8، عمران : 0.2ملم.

وهطلت أمطار على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، لحج، الضالع، تعز، عمران، حجة والجوف وسهل تهامة، وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول والاحتماء من العواصف الرعدية.

وحذر الصيادين ومرتادي البحر غرب خليج عدن وباب المندب وجنوب الساحل الغربي من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

كما حذر سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار أو تشكّل الضباب، والسحب المنخفضة وهطول الأمطار.








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