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المؤتمر نت - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة والضفة إلى 7814 شهيداً و21693 جريح منذ السابع من أكتوبر الجاري

7814 شهيد و21693 جريح في غزة والضفة

المؤتمرنت -
7814 شهيد و21693 جريح في غزة والضفة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع ضحايا حصيلة العدوان الصهيوني على غزة والضفة الغربية إلى 7814 شهيداً و21693 جريح منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وأفادت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، السبت: بأن حصيلة الشهداء في غزة ارتفعت إلى 7703 شهداء، من بينهم 3195 طفلا، و1863 سيدة، كما وصل عدد الجرحى إلى 19743 جريحا، في حين سجلت الضفة الغربية 111 شهيدا، و1950 جريحا.

وأوضحت أن الاحتلال حوّل قطاع غزة لكتلة من اللهب وارتكب عشرات المجازر خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 377 شهيدا.

وأكدت أن حصيلة المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق العوائل منذ 22 يوماً، ارتفعت إلى 825 عائلة، وراح ضحيتها 5824 شهيدا، وما زال المئات منهم تحت الانقاض.

واشارت الوزارة إلى أنها تلقت 1800 بلاغ عن مفقودين منهم ألف طفل ما زالوا تحت الأنقاض.

يذكر أن العدوان الصهيونى غير المسبوق على قطاع غزة دخل يومه الثاني والعشرين، مخلفا آلاف الشهداء والجرح، وسط انقطاع شبكتي الاتصال والإنترنت كليا، بالتزامن مع اشتداد الغارات الصهيونية وزيادة كثافتها وقوتها منذ الأمس، حيث يضطر المواطنون للسير على الأقدام مسافات كبيرة تحت القصـف، لإبلاغ الإسعاف عن المصابين جراء القصف العنيف.









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