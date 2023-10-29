المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 29 أكتوبر

في مثل هذا اليوم 29 أكتوبر ارتكب العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي جرائم بحق الشعب اليمني راح ضحيتها عشرات المدنيين الأبرياء.



ففي 29 أكتوبر 2015، استشهد سبعة مواطنين وأصيب 16 آخرين في غارة شنها طيران العدوان على حافلة للنقل الجماعي تابعة لمجموعة شركات هائل سعيد أنعم في لدى مرورها في الشارع العام بالقرب من حديقة دريم لاند بمنطقة الحوبان محافظة تعز، كما شن غارات على مناطق الجحملية والستين ومنطقة مفرق الذكرة في مدينة تعز ما أدى إلى تدمير منازل ومرافق حكومية وخاصة.



وأصيبت امرأة مسنة ودمرت أربعة منازل وتضرر أخرى ونفوق أغنام في خمي غارات على قرية الذاري بمديرية الرضمة في محافظة إب.



وشن طيران العدوان عدة غارات على مدرسة الخنساء وسط حي سكني بجبل الفريد بمدينة البيضاء أدت إلى أضرار مادية كبيرة، واستهدف بثلاث غارات منطقة جارف في مديرية بلاد الروس بمحافظة صنعاء أسفرت عن أضرار بليغة في منازل المواطنين وتدمير معدة زراعية.



وفي محافظة صعدة، شن طيران العدوان سبع غارات على البقع ما أدى إلى تضرر منازل المواطنين وممتلكاتهم، وعدة غارات استهدفت منطقة آل سالم بمديرية كتاف.



واستهدف طيران العدوان بغارة تجمعا لمرتزقته في مأرب ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم، ودمر آلية عسكرية تابعة للعدوان في أحد المواقع العسكرية بالخوبة في جيزان ما أدى إلى مصرع من كانوا على متنها.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد 17 مواطناً أغلبهم نساء وأصيب سبعة آخرين، في أربع غارات شنها الطيران المعادي على ثلاثة منازل تأوي أسراً نازحة في منطقتي الشرف والبطينة بمديرية الصلو محافظة تعز، وشن غارات أخرى على مفرق الصلو ومدرسة في منطقة الحود.



واستشهد خمسة مواطنين بينهم طفل واحترقت سيارة في غارة لطيران العدوان عليها في منطقة بني صياح، بمديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة، وشن سبع غارات على منطقة آل ذرية، وأربع غارات على مديرية شدا، وغارتين على مديرية مجز، وغارتين على المجمع الحكومي في المهاذر بمديرية الصفراء، وغارتين على موقع الشبكة في نجران.



كذلك استشهد المواطن زايد محمد المسمي وزوجه وأطفاله الثلاثة بغارة لطيران العدوان استهدفت سيارتهم في منطقة وادي حباب بمديرية صرواح محافظة مأرب، وشن ثلاث غارات على آل حجلان ووادي حباب والمطار في المديرية خلفت أضرارا كبيرة بمنازل ومزارع المواطنين.



وشن طيران العدوان ثلاث غارات على مدرسة هجر كحلان بمديرية عسيلان محافظة شبوة شبوة ما أدى إلى تدميرها بشكل شبه كلي، وغارتين على منطقة الصفراء بالمديرية.



طيران العدوان شن خمس غارات على مناجم جبل الملح بمديرية المنيرة، وثلاث غارات على منطقة الجبانة في مديرية الصليف بمحافظة الحديدة، واستهدف بغارتين منطقتي الساقية والسلان بمديرية المصلوب في محافظة الجوف، في حين قصف المرتزقة بالمدفعية بشكل مكثف منازل ومزارع المواطنين في مديرية المتون.



واستهدف الطيران المعادي بغارتين طريق صنعاء مأرب في مديرية نهم بمحافظة صنعاء وجسر الحنشات ما أدى إلى ألحاق أضرار فيه، وبغارتين منطقة الحول ملحقا أضراراً بالأراضي الزراعية.



وفي 29 أكتوبر 2017، استشهدت طفلة جراء قصف مرتزقة العدوان بصواريخ الكاتيوشا منزل بمنطقة قوبرة في مديرية نهم بمحافظة صنعاء كما تم تدمير منزل بمنطقة الحنشات، بينما شن الطيران ثلاث غارات على منزل مواطن من آل بجاش بمنطقة الحرشفة ما أدى إلى تدميره كليا، وتضرر المنازل المجاورة.



وشن طيران العدوان ثلاث غارات على مديرية نهم وثماني غارات على مديرية الحيمة الخارجية بمحافظة صنعاء خلفت أضراراً في مزارع المواطنين وممتلكاتهم، وثلاث غارات على منطقة في جنوب مدرسة الشرطة وشرق جبل الشبكة في مديرية موزع وغارتين على شمال مديرية المخا بمحافظة تعز، أسفرت عن أضرار كبيرة في ممتلكات المواطنين.



واستهدف الطيران المعادي بغارة إحدى المزارع في مديرية باجل بمحافظة الحديدة خلفت أضراراً كبيرة فيها، وشن أربع غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب خلفت أضراراً في مزارع المواطنين وممتلكاتهم.



وشن طيران العدوان 16 غارة على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة، وغارة على مدينة ضحيان بمديرية مجز، وغارة على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر وغارة على منطقة الفرع وغارتين على الكسارة بمديرية كتاف في محافظة صعدة، وغارة على جبل الدود في جيزان وخمس غارات على مدينة الربوعة في عسير.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن طيران العدوان غارة على سيارة نقل محملة بالخضروات في منطقة بني حسن بمديرية عبس محافظة حجة، وخمس غارات على مزارع وحقول المواطنين بالقرب من دير الناشري في مديرية المراوعة بمحافظة الحديدة.



وفي 29 أكتوبر 2019، استشهد صياد وأصيب آخر في غارة لطيران العدوان استهدفت قارب صيد قرب مديرية الصليف بمحافظة الحديدة، فيما قصف المرتزقة بالعيارات المتوسطة والخفيفة قرية الشعب بمديرية حيس واستحدثت جرافة تابعة لهم تحصينات شرق التحيتا.



وشن طيران العدوان 12 غارة على مديريتي حرض وحيران في محافظة حجة، وأربع غارات على منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف أدت إلى أضرار في ممتلكات المواطنين، وأكثر من 30 غارة معظمها على محافظة صعدة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارة غرب جبل يام بمديرية نهم محافظة صنعاء، وغارة على جمارك حرض بمحافظة حجة، و16 غارة على مديرية مدغل في محافظة مأرب وثلاث غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.



وفي 29 أكتوبر 2021، أصيب أربعة مواطنين وثلاثة من المهاجرين الأفارقة نتيجة استهداف جيش العدو السعودي للمدنيين في مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، فيما شن الطيران غارتين على مديرية الظاهر.



وشن طيران العدوان 18 غارة على مديرية صرواح وغارة على مديرية الجوبة في محافظة مأرب، وغارة على مديرية مرخة بمحافظة شبوة، وثلاث غارات على مديرية خب والشعف وغارة على مديرية المتون في محافظة الجوف.



وفي محافظة الحديدة، شن الطيران التجسسي ثلاث غارات على الفازة وحيس، واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية في الجبلية والجاح والتحيتا، وقصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، تسبب انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في نفوق 30 رأساً من الأغنام تابعة للمواطن علي أحمد الختول في منطقة حيد آل أحمد بمديرية جبل مراد محافظة مأرب.



وشن الطيران التجسسي ثماني غارات على مديرية حيس بمحافظة الحديدة، في حين استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وقصفوا بالمدفعية، والأعيرة النارية المختلفة عدة مناطق بالمحافظة.