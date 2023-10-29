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المؤتمر نت - أكدت وزارة التربية الفلسطينية، اليوم الأحد، استشهاد 2000 طالب منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، في السابع من الشهر الجاري

2000 طالب استشهدوا منذ بدء العدوان على غزة

المؤتمرنت -
2000 طالب استشهدوا منذ بدء العدوان على غزة
أكدت وزارة التربية الفلسطينية، اليوم الأحد، استشهاد 2000 طالب منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، في السابع من الشهر الجاري.

وأكدت الوزارة في تصريح مقتضب، تسجيل أكثر من 70 شهيدا من الفريق التعليمي.

وأوضحت الوزارة أن 200 مدرسة تضررت بسبب العدوان الصهيوني المستمر منذ 23 يوما.

ويتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم الـ 23 على التوالي، ما أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين في جنوب ووسط القطاع المحاصر، لتتجاوز الحصيلة ثمانية آلاف شهيد -بينهم نحو 3200 طفل- إضافة إلى ما يقرب من 20 ألف جريح.








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