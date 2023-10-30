المؤتمرنت -

الجوبي: ظاهرة فلكية جديدة تحدث اليوم

كشف الفلكي اليمني أحمد الجوبي، عن ظاهرة فلكية نادرة تحدث مساء اليوم الاثنين.



وقال الفلكي الجوبي في منشور على حسابه فيس بوك، "اقتران القمر بالثريا مساء اليوم بعد العشاء، وبداية العشاوات من يوم غدٍ الثلاثاء".



وأوضح الجوبي أن العشاوات هي عشاو أولى وعشاو أخيرة مدتها قريب من الشهر، تتميز بقوة الضريب فيها، داعياً المزارعين إلى حماية محاصيلهم.



وأشار الفلكي اليمني إلى أن الأجواء ستكون غائمة مع احتمالية أمطار خفيفة مصحوبة برياح سرعتها 10 كم في الساعة، لافتاً إلى أن "أعلى درجة حرارة نهارا 24° وادنى درجة حرارة ليلا 10° ومعدل الرطوبة 64.5%".