المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 30 أكتوبر

في مثل هذا اليوم استهدف طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي المناطق الآهلة بالسكان والمزارع ومخازن وشاحنات الغذاء والسجون في عدد من المحافظات ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى وتدمير هائل في الممتلكات العامة والخاصة.



ففي 30 أكتوبر 2015، شن طيران العدوان غارة على منطقة عصفان وغارتين على مزارع الدجاج في مديرية جحانة بمحافظة صنعاء، ما أدى إلى أضرار بليغة في منازل المواطنين وممتلكاتهم.



واستهدف الطيران المعادي بعدة غارات مخازن الغذاء ومحلات المواطنين في سوق حيدان الشعبي بمدينة حيدان محافظة صعدة، وشن أربع غارات على منطقة القمع بمديرية كتاف، وأربع غارات على منطقة مذاب بمديرية الصفراء محدثاً دماراً في منازل المواطنين وممتلكاتهم، ودمر بغارة أحد المساجد بمنطقة الشرات في مديرية ساقين ما تسبب في تضرر منازل مجاورة.



طيران العدوان استهدف منطقة النهدين بمديرية السبعين في أمانة العاصمة بعدة غارات ما أدى إلى تضرر عدد كبير من منازل المواطنين، وشن 11 غارة على منطقة المحاقرة في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء أسفرت عن أضرار بالأراضي الزراعية ومراعي الأغنام.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد 60 مواطناً وأصيب 38 آخرين جراء ثلاث غارات شنها طيران العدوان على سجن أمن مديرية الزيدية بمحافظة الحديدة، كما شن غارة على منطقة الحجيلة في مديرية باجل.



واستشهد خمسة مواطنين وأصيب ثلاثة آخرين بينهم طفل في غارة لطيران العدوان استهدفت سيارة في مديرية شدا بمحافظة صعدة وشن غارتين على مديرية الظاهر، وثلاث غارات على منطقة ثعبان بمديرية باقم، كما شن أربع غارات على منطقتي رشاحة والعطفين بمديرية كتاف، فيما تعرضت مناطق متفرقة من مديرية منبه لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.



وشن طيران العدوان غارة على منطقة عطان بمديرية السعبين في أمانة العاصمة تسببن في أضرار بمنازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، واستهدف بثلاث غارات محيط مدينة رداع وشبكات الاتصالات في جبل احرم بمحافظة البيضاء.



وشن الطيران المعادي أربع غارات على منطقة آل حجلان في مديرية صرواح بمحافظة مأرب خلفت أضرارا كبيرة في ممتلكات المواطنين، وغارة على ميناء المخا بمحافظة تعز، وغارتين على مديرية حرض، وغارة على الطريق الرابط بين حجة وعمران بمديرية كحلان عفار في محافظة حجة.



طيران العدوان شن أربع غارات على جبل يام ومنطقة الحول في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، واستهدف بغارة واحدة الطريق الرابط بين مديرية نهم وصنعاء.



وبست غارات منفذ البقع وموقع الشرفة في نجران وبثلاث غارات جبل الدود وقرية قمر في جيزان.



وفي 30 أكتوبر 2017، استشهد المواطنان أكرم علي يحيى باهض وخالد علي حسن العزب في غارتين لطيران العدوان استهدفتا شاحنتيهما وعلى متنهما مواد غذائية بمديرية المطمة في محافظة الجوف.



وشن طيران العدوان 11 غارة على مديرية بني مطر وغارتين على مديريتي الحيمة الخارجية وبلاد الروس بمحافظة صنعاء خلفت أضراراً مادية كبيرة في ممتلكات المواطنين، واستهدف بـ 11 غارة مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة.



وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان أربع غارات على منطقة الفرع ووادي آل أبو جبارة بمديرية كتاف، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية.



طيران العدوان شن ثماني غارات على موقعي الشرفة والشبكة وغارة على جبال عليب قبالة نجران.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، أًصيب مسافران إثر استهداف طيران العدوان حافلة تقلهم في الخط العام بمحافظة البيضاء.



وشن طيران العدوان غارتين على ممتلكات المواطنين بمديرية الظاهر، وأربع غارات على منطقة كهلان بمديرية صعدة، وثلاث غارات على وادي جارة في جيزان.



وفي 30 أكتوبر 2019، استشهد مواطن نتيجة قصف مدفعي مكثف للمرتزقة شرق مديرية حيس بمحافظة الحديدة كما قصفوا بأربع قذائف مدفعية شمال المديرية، وبقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة مناطق متفرقة فيها.



كما استهدف قصف مدفعي للمرتزقة مدينة الدريهمي وقصفت مدرعة نوع بي إم بي تابعة لهم بكثافة شمال منطقة الفازة بمديرية التحيتا، واستهدفوا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة أماكن متفرقة في المنطقة ومشطوا بكثافة بالرشاشات الخفيفة والمتوسطة غرب التحيتا.



طيران العدوان شن غارتين على مديرية المنيرة بمحافظة الحديدة، و 12 غارة على مديرية حرض، و16 غارة على مديرية حيران، وغارة على مديرية بكيل المير بمحافظة حجة، وغارتين على منطقة مجازة في عسير.



وفي محافظة صعدة استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارتين على منطقة البقع قبالة نجران، وسبع غارات على مديرية مدغل بمحافظة مأرب، وخمس غارات على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف.



وشنت طائرات بدون طيار ست غارات على الفازة والجبلية بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، بينما قصف المرتزقة بالمدفعية، والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.



وفي 30 أكتوبر 2021، استشهد مواطن بقصف مدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية في محافظة صعدة، فيما استهدف الطيران بغارتين مديرية كتاف.



وشن طيران العدوان 15 غارة على مناطق متفرقة في مديرية الجوبة بمحافظة مأرب خلفت أضراراً في منازل المواطنين وممتلكاتهم.



وفي محافظة الحديدة، شن الطيران التجسسي غارة على مديرية التحيتا، في حين استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في الجبلية وقصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، شن الطيران التجسسي ثماني غارات على مديرية حيس، واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وقصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة عدة مناطق بالمحافظة.