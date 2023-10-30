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المؤتمر نت - أمطار غزيرة في هذه المناطق.. وتحذير للسائقين

أمطار غزيرة في هذه المناطق.. وتحذير للسائقين

المؤتمرنت -
أمطار غزيرة في هذه المناطق.. وتحذير للسائقين
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة الشدة وتشكل الضباب على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، صنعاء، ذمار، اب، تعز، لحج، الضالع، ريمة، البيضاء ومرتفعات أبين وشبوة وسهل تهامة والسواحل الغربية والشرقية وأرخبيل سقطرى.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من صحارى الجوف ومأرب.

ومن المتوقع أيضاً تشكل الضباب على أجزاء من مرتفعات محافظات البيضاء، لحج، الضالع، تعز، إب، ريمة، ذمار، حجة و المحويت.

وذكر المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في السدة: 8.6 ملم، المحويت: 7.8، إب : 7.4، الكدن : 0.4.

كما هطلت أمطار على أجزاء من محافظات صنعاء، تعز، ذمار، حجة، الحديدة وصعدة وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول والاحتماء من العواصف الرعدية.

وحذر سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكّل الضباب أو الشابورة المائية، والسحب المنخفضة وهطول الأمطار.








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