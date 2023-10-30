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المؤتمر نت - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 8306 شهداء بينهم 3457 طفلاً و2136 سيدة، إضافة إلى 21048 مصاباً

ارتفاع شهداء غزة إلى 8306 بينهم 3457 طفلاً

المؤتمرنت -
ارتفاع شهداء غزة إلى 8306 بينهم 3457 طفلاً
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 8306 شهداء بينهم 3457 طفلاً و2136 سيدة، إضافة إلى 21048 مصاباً، منذ 7 أكتوبر الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: إن قوات الاحتلال ارتكبت 908 مجازر في قطاع غزة، راح ضحيتها الآلاف.

وأشار إلى أن الوزارة تلقت 1950 بلاغاً عن مفقودين تحت الأنقاض بينهم 1050 طفلاً.

وأكد أن الاحتلال أخرج 25 مستشفى عن الخدمة في القطاع، واستهدف 25 سيارة إسعاف.

وأوضح القدرة أن الاحتلال عمد إلى شل حركة سيارات الإسعاف حتى لا تتمكن من القيام بواجبها في إنقاذ المرضى والجرحى.








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