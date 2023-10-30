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المؤتمر نت - 7,100 أسرة في المهرة، و2,682 أسرة في حضرموت، و669 أسرة في سقطرى.

تضرر 10 آلاف أسرة يمنية من اعصار تيج

المؤتمرنت -
تضرر 10 آلاف أسرة يمنية من اعصار تيج
أكد مكتب تنسيق الشئون الانسانية في اليمن تأثر أكثر من 10,000 أسرة في محافظات سقطرى وحضرموت والمهرة، جراء اعصار تيج الذي ضرب الساحل الشرقي لليمن يومي 23 و24 أكتوبر، تلاه هطول أمطار غزيرة في 25 أكتوبر في بعض المناطق.


وقدر المكتب الأممي عدد المتضررين جراء الاعصار بنحو 7,100 أسرة في المهرة، و2,682 أسرة في حضرموت، و669 أسرة في سقطرى.

مشيرا كذلك الى تعرض المنازل لأضرار أو دمرت أو غمرتها المياه، وجرفت الأدوات المنزلية، وتدمير الرياح والأمطار الشديدة مواقع للنازحين في حضرموت.

وفي بلاغ صحافي - تلقى المؤتمرنت نسخة منه- لفت مكتب تنسيق الشئون الانسانية في اليمن الى مواصلة الشركاء إجراء التقييمات وتوسيع نطاق الاستجابات للأسر المتضررة من الإعصار، منوها الى ان استعادة الكهرباء والاتصالات وإعادة فتح الطرق للفرق إجراء تقييم أفضل لتأثير الاعصار.

وقال :" يعطي الشركاء على الأرض الأولوية لتوزيع الغذاء والمأوى. وتجري الجهود أيضًا لنقل الإمدادات الإضافية".

وضرب الإعصار المداري تيج مناطق الساحل الشرقي لليمن في محافظة المهرة وأرخبيل سقطرى يومي ٢٣ – ٢٤ من شهر أكتوبر. واعتباراً من يوم ٢٤ أكتوبر، تحركت العاصفة نحو المناطق الشرقية من محافظة حضرموت. وشهدت هذه المناطق زخات وأمطار غزيرة أدت إلى أضرار جسيمة في البنية التحتية بما في ذلك المرافق الصحية، الطرق، خطوط الاتصالات، والكهرباء.








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