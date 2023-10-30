الإثنين, 30-أكتوبر-2023 الساعة: 06:43 م - آخر تحديث: 06:01 م (01: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
فلسطين الحرة المقاومة هي كرامة وعزة الأمة كلها
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
أخبار
المؤتمر نت - صنعاء... إحالة 9 متهمين في قضيتي فساد إلى النيابة

إحالة 9 متهمين في قضيتي فساد إلى النيابة

المؤتمرنت -
إحالة 9 متهمين في قضيتي فساد إلى النيابة
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله، نتائج إجراءات التحري والتحقيق في قضيتي فساد وإحالتهما مع تسعة متهمين إلى النيابة المختصة.

وتتمثل هذه التهم بوقائع فساد جسيمة اختلاس واستيلاء على المال العام وغسل الأموال في تهريب عملة صعبة والتستر التجاري والتلاعب بالأسواق المالية بناءً على معلومات غير معلنة.

وأحالت الهيئة، القضيتين والمتهمين التسعة إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية وإحالتها أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.

كما أقرت الهيئة اتخاذ العديد من الإجراءات لاستكمال التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد وتدابير حماية المبلغين فيها.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: القسام تواصل دك مستوطنات العدو
رياضة: أتلتيكو مدريد يهزم ألافيس بالدوري الإسباني
اقتصاد: الذهب يتماسك فوق 2000 دولار
أخبار: الجوبي: ظاهرة فلكية جديدة تحدث اليوم
عربي ودولي: كتائب القسام تقصف تل أبيب مجدداً
رياضة: سيتي يثأر من يونايتد بثلاثية في الديربي
علوم وتقنية: طريقة سهلة للحفاظ على صحة القلب
مجتمع مدني: كيف تكسبون ثقة أطفالكم؟
أخبار: الحديدة.. 84 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة
رياضة: صلاح يقود ليفربول للفوز على نوتنغهام
رياضة: مبابي يمنح باريس فوزاً صعباً على بريست
فنون ومنوعات: محمد رمضان: سأجسد شخصية أبو عبيدة
قضايا وآراء: فلسطين الحرة المقاومة هي كرامة وعزة الأمة كلها
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط ينخفض 0.04%
عربي ودولي: 2000 طالب استشهدوا في قطاع غزة
أخبار: الرويشان: أطفال اليمن أكثر الفئات تضرراً جراء العدوان
أخبار: بن حبتور يستقبل ممثلة أمين عام الأمم المتحدة
أخبار: 255 منظمة تدعو لإلزام الإحتلال بإيقاف جرائمه بغزة
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 35 فلسطينياً من الضفة
أخبار: لقاء للمؤتمر وأنصار الله يجدد الدعم للشعب الفلسطيني وإدانة جرائم الصهاينة
أخبار: أكثر من 8000 شهيد في غزة جلهم من الأطفال
أخبار: أمطار وعواصف وضباب... وتحذير للمواطنين
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 29 أكتوبر
رياضة: هدف قاتل يمنح يوفنتوس صدارة الكالتشيو
عربي ودولي: غزة.. اشتباكات عنيفة على الحدود الشرقية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023