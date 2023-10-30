المؤتمرنت -

الدرة: الأمم المتحدة لم تفي بالتزاماتها تجاه ميناء الحديدة

ناقش اجتماع اليوم بصنعاء برئاسة وزير النقل بحكومة تصريف الأعمال عبدالوهاب الدرة، آلية توفير الاحتياجات الضرورية لعمل ميناء الحديدة من أجهزة ومعدات ثقيلة.



واستعرض الاجتماع بحضور وكيل وزارة النقل للشؤون البحرية والموانئ القبطان محمد إسحاق، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، وعبر الإنترنت من الحديدة رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر المهندس ياسر أحمد ونائبه زيد الوشلي ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي ونائبه حسن السياني، احتياجات ميناء الحديدة من الآليات والمعدات المتمثلة في الكرينات الجسرية والقواطر وعربات الإطفاء وغيرها من الأجهزة والمعدات التي دمرها العدوان.



وفي الاجتماع أكد وزير النقل بحكومة تصريف الأعمال، أهمية توفير الكرينات الجسرية والمعدات والأليات والأجهزة الضرورية لعمل ميناء الحديدة، من خلال استثمار القطاع الخاص في هذا الجانب.



وأشار الى أهمية توفير هذه الاحتياجات التي ماطل وتخلف في توفيرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ توقيع اتفاقية ستوكهولم في 2018 وإلى اليوم، ولم ينفذ شيئا ملموسا يعود بالفائدة على ميناء الحديدة.



فيما أشار نائب مؤسسة موانئ البحر الأحمر إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



بدوره أكد رئيس الغرفة التجارية والصناعة، التزام القطاع الخاص بتوفير ما يحتاجه ميناء الحديدة كون ذلك من الأولويات بما يخدم المصلحة العامة.