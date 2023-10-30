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المؤتمر نت - أكد مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة سام أحمد البشيري، أن منتجات الطاقة المتجددة تخضع للفحص والتدقيق عند دخولها في كافة المنافذ البرية والبحرية، للتأكد من مواصفاتها ومقاييسها وجودتها

البشيري: منتجات الطاقة المتجددة تخضع للفحص في كافة المنافذ

المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -
البشيري: منتجات الطاقة المتجددة تخضع للفحص في كافة المنافذ
أكد مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة سام أحمد البشيري، أن منتجات الطاقة المتجددة تخضع للفحص والتدقيق عند دخولها في كافة المنافذ البرية والبحرية، للتأكد من مواصفاتها ومقاييسها وجودتها.

وقال البشيري خلال زيارته للمعرض الوطني الثالث للطاقة المتجددة المقام حالياً بجامعة صنعاء، إن دور الهيئة في هذا الجانب هو التوعية والارشاد حتى يكون وفق المواصفات القياسية المعتمدة، وأن التوعية شاملة سواء للتاجر أو المستهلك، ومن ثم يأتي الدور الرقابي للتأكد من تطبيق المواصفات والمقاييس وضبط الجودة وفق معايير قياسية معتمدة سواء على مستوى الوطن او المقاييس الدولية.

وأضاف "المنتجات المعروضة خضعت للفحص عند دخولها عبر المنافذ سواء البرية او البحرية، من خلال أخذ عينات منها وفحصها لأنها لا تدخل الا بعد فحصها من قبل الهيئة، والمنتجات الموجود في المعرض خضعت للفحص عند دخولها من المنافذ، باستثاء البعض فقط التي كانت تحتاج للأجهزة التي وفرناها مؤخراً، وعلى التاجر أن يتقي الله في تجارته وألا يقوم بالغش بغرض تحقيق مكاسب عن طريق الغش وعلى المواطن أن يبلغ عن أي غش كواجب مجتمعي".








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