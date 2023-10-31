المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 31 أكتوبر

في مثل هذا اليوم 31 أكتوبر شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي سلسلة غارات على المحافظات أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين وتدمير كبير في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.



ففي 31 أكتوبر 2015، شن طيران العدوان غارتين على فرضة نهم في مديرية نهم بمحافظة صنعاء أحدثتا أضراراً في الأراضي الزراعية، وثلاث غارات على منطقة سوق الجملة ومدرسة في شارع الستين شمالي مدينة تعز، ما أدى إلى أضرار في الممتلكات العامة والخاصة.



طيران العدوان شن ثلاث غارات جوار المجمع الحكومي وغارة على حسن أنسب بمديرية الرضمة في محافظة إب أدت إلى تضرر عدد من منازل المواطنين.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدف طيران العدوان بـ 11 غارة حي بير باشا ومحيط تبة الدفاع الجوي في المطار القديم وجبل الوعش بعصيفرة، ومنطقة الضباب في الضواحي الغربية لمدينة تعز



ودمر طيران العدوان بغارة شبكة الاتصالات الأرضية في منطقة الزهاري بمدينة المخا الساحلية في محافظة تعز، وشن ثلاث غارات على نقيل العبس في مديرية بلاد الروس بمحافظة صنعاء أسفرت عن أضرار بالممتلكات العامة.



وشن الطيران المعادي غارتين على جسر مقسم سلاحة بعزلة الأهجر بمديرية شبام كوكبان بمحافظة المحويت ما أدى إلى تدميره وقطع حركة السير بخط المحويت صنعاء وحدوث أضرار في المباني والمساكن المجاورة.



وفي 31 أكتوبر 2017، استشهد ثمانية مواطنين وأصيب 25 آخرين إثر ست غارات شنها طيران العدوان على منازلهم في مديرية بلاد الروس بمحافظة صنعاء، كما شن خمس غارات على منطقتي رمادة وضبوعة بمديرية نهم اثنتان منهما دمرتا مسجداً ومنزلاً في رمادة .



واستهدف الطيران المعادي بغارة مشروع مياه بمنطقة بيت نعم في مديرية همدان خلفت أضراراً كبيرة وغارتين على منطقة بقلان في مديرية بني مطر تسببت في أضرار بليغة بممتلكات المواطنين، بينما استهدف المرتزقة بأكثر من 19 صاروخ كاتيوشا منازل ومزارع المواطنين بقرية عيال محمد في نهم.



وأصيب مواطن جراء قصف صاروخي سعودي استهدف منطقة فوط بمديرية حيدان محافظة صعدة، فيما شن الطيران غارتين على مزارع المواطنين في منطقة القهرة الشرقية بمديرية منبه خلفتا أضراراً بليغة وأربع غارات على منطقة البقع بمديرية كتاف وثلاث غارات على مناطق متفرقة بمديرية باقم.



وشن طيران العدوان غارتين على مديرية حريب القراميش في محافظة مأرب، في حين قصف المرتزقة بالمدفعية مزارع المواطنين بالمديرية.



طيران العدوان شن غارتين على محطة للغاز بمديرية حوث محافظة عمران ما أدى إلى تدميرها، وثماني غارات على مديرية حرض وميدي بمحافظة حجة، وغارة على مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، وغارة على جبل الدود في جيزان.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن طيران العدوان أربع غارات على مناطق زراعية في مديرية بني سعد بمحافظة المحويت أدت إلى أضرار بمزارع المواطنين.



وفي محافظة الحديدة شن طيران العدوان غارتين على مزارع المواطنين بمديرية الضحي، وغارة على منطقة الناشرية بمديرية المراوعة وغارة على وادي سهام في مديرية باجل.



وشن طيران العدوان غارتين على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، وغارتين على مديرية شدا بمحافظة صعدة واستهدف قصف صاروخي ومدفعي مكثف منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم.



وفي 31 أكتوبر 2019، أصيبت امرأة مسنة بنيران الجيش السعودي في إحدى القرى الحدودية بمديرية رازح محافظة صعدة، كما أصيب مواطن جوار منزله بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على قرى آهلة بالسكان في المديرية.



طيران العدوان استهدف بغارتين مديريتي حرض وعبس في محافظة حجة، وغارتين على منطقتي طخية ومجازة في عسير.



وفي محافظة الحديدة قصف المرتزقة بعشر قذائف مدفعية مناطق متفرقة جنوب وغرب مدينة التحيتا، وبخمس قذائف شمال حيس، وبالرشاشات الخفيفة والمتوسطة منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه، ونفذوا تمشيطاً بالعيارات المتوسطة والخفيفة باتجاه قرية الشعب بمديرية حيس.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان سبع غارات على مديرية مدغل، وغارة على مديرية ماهلية في محافظة مأرب، وتسع غارات على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف وثلاث غارات على مديرية حرض بمحافظة حجة.



وشن الطيران التجسسي أربع غارات على الفازة والجبلية بمحافظة الحديدة، وقصف المرتزقة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه، وبالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة في حين استحدثت جرافة عسكرية تحصينات قتالية في منطقة المنظر بمديرية الدريهمي.



وفي محافظة صعدة وقعت أضرار في ممتلكات المواطنين جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي على قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية، وشن الطيران غارتين على مديرية باقم، وغارة على منطقة الفرع في مديرية كتاف.



وفي 31 أكتوبر 2021، استشهد طفل ورجل وأصيب سبعة مواطنين آخرين بنيران الجيش السعودي في مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، فيما شن الطيران غارة على مديرية الظاهر.



وفي محافظة الحديدة، استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وقصفوا بـ 345 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة عدة مناطق بالمحافظة.



واستهدف طيران العدوان بتسع غارات مديرية الجوبة وبغارتين مديرية جبل مراد في محافظة مأرب، وشن غارة على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، شن الطيران التجسسي ثماني غارات على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، فيما استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في مديرية حيس، وقصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.