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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات، وانخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة الصغرى بالمحافظات الجبلية

أمطار وضباب وأجواء باردة.. وتحذير للمواطنين

المؤتمرنت -
أمطار وضباب وأجواء باردة.. وتحذير للمواطنين
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات، وانخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة الصغرى بالمحافظات الجبلية.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ريمة، إب، الضالع، تعز ولحج وسهل تهامة والسواحل الغربية وأرخبيل سقطرى.

وأشار إلى احتمال تشكل الضباب على أجزاء من مرتفعات البيضاء، لحج، الضالع، تعز، إب، ريمة، ذمار، حجة والمحويت.

ومن المتوقع أيضاً انخفاض طفيف في درجات الحرارة الصغرى بالمحافظات الجبلية.

وذكر المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم تسجيلها في محطة الرصد الجوي بمنطقة الكدن في محافظة الحديدة 4.7 ملم، كما هطلت أمطار على أجزاء من المرتفعات الجبلية وسهل تهامة والسواحل الغربية والشرقية وأرخبيل سقطرى وكانت في مجملها خارج نطاق محطات الرصد.

ودعا المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول والاحتماء من العواصف الرعدية.

ونبه سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة تكون الضباب وتشكل السحب المنخفضة وهطول الأمطار.

كما نبه المواطنين في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة نسبيا.








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