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المؤتمر نت - واصلت كتائب القسام، التصدي للتوغلات الصهيونية المحدودة في عدة محاور من قطاع غزة، عبر كمائن واشتباكات والتحامات مباشرة، استهدفت خلالها عدة آليات بقذائف الياسين

القسام تستهدف آليات للاحتلال وتتصدى لتوغلاته

المؤتمرنت -
القسام تستهدف آليات للاحتلال وتتصدى لتوغلاته
واصلت كتائب القسام، التصدي للتوغلات الصهيونية المحدودة في عدة محاور من قطاع غزة، عبر كمائن واشتباكات والتحامات مباشرة، استهدفت خلالها عدة آليات بقذائف الياسين.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، أعلنت كتائب القسام، أن مجاهديها دمروا فجر اليوم الثلاثاء، آلية صهيونية شرق "إيرز" بعبوة ناسفة وقذيفتي "الياسين 105".

ووجهت كتائب القسام رسالة للعدو خلاصتها: لن تمرو.

وفي بلاغ لها صباح اليوم، أعلنت كتائب القسام أن مجاهديها فتحوا النار من أحد الكمائن باتجاه الآليات المتوغلة غرب التوام شمال القطاع وخاضوا اشتباكات واستهدفوا 3 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105".

كما استهدفت كتائب القسام قوة راجلة صهيونية قرب معبر كرم أبو سالم بقذائف الهاون.

وقالت كتائب القسام، بعد منتصف الليل: إن مجاهديها استهدفوا آليات الاحتلال الصهيوني بقذائف الياسين 105، في إطار التصدي للقوات المتوغلة من محورين بغزة.

كما ذكرت في بلاغ عسكري أن مجاهديها التحموا بقوات العدو المتوغلة في محور جنوب غزة ويشتبكون معها بالأسلحة الرشاشة واستهدفوا أربع آليات بقذائف "الياسين 105" والعبوات الناسفة.

وأضافت في بلاغ آخر، إن مجاهديها استهدفوا دبابة وجرافة صهيونيتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي "الياسين 105".

ومساء الاثنين، أعلنت كتائب القسام، أنها تخوض اشتباكات مسلحة مع قوات العدو المتوغلة شمال غرب غزة.








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