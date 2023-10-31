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المؤتمر نت - بصواريخ مجنحة وطائرات مسيرة.. صنعاء تعلن قصف أهداف إسرائيلية

صنعاء تعلن رسمياً قصف أهداف إسرائيلية

المؤتمرنت -
صنعاء تعلن رسمياً قصف أهداف إسرائيلية
أعلنت القوات المسلحة اليوم، عن إطلاقِ دفعةٍ كبيرةٍ من الصواريخِ البالستيةِ والمجنحةِ، وعددٍ كبير من الطائراتِ المسيرةِ على أهدافٍ مختلفةٍ للعدوِّ الاسرائيليِّ في الأراضي المحتلةِ.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها ألقاه متحدثها الرسمي العميد يحيى سريع، أن "القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ أن هذه العمليةَ هي الثالثةُ نصرةً لإخوانِنا المظلومينَ في فلسطينَ".

وأكدت القوات المسلحة استمرارها في تنفيذِ المزيدَ من الضرباتِ النوعيةِ بالصواريخِ والطائراتِ المسيرةِ حتى يتوقفَ العدوانُ الإسرائيلي.

وجدد البيان التأكيد على موقفَ الشعبِ اليمنيِّ الثابت والمبدئي تجاهَ القضيةِ الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطينيِّ الكاملَ في الدفاعِ عن النفسِ ونيلِ حقوقِهِ المشروعةِ كاملةً، مشيرا إلى أن ما يُزعزعُ المنطقةَ ويوسعُ من دائرةِ الصراعِ هو استمرارُ كيانِ العدوِّ الصهيونيِّ في ارتكابِ الجرائمِ والمجازرِ بحقِ أهالي قطاعِ غزةَ وكلِّ فلسطينَ المحتلة.








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