الثلاثاء, 31-أكتوبر-2023 الساعة: 05:36 م - آخر تحديث: 05:21 م (21: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
فلسطين الحرة المقاومة هي كرامة وعزة الأمة كلها
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 8525 شهيداً منهم 3542 طفلاً و2187 سيدة، إضافة إلى 21543 مصاباً، منذ 7 أكتوبر الجاري

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 8525 بينهم 3542 طفلاً

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 8525 بينهم 3542 طفلاً
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 8525 شهيداً منهم 3542 طفلاً و2187 سيدة، إضافة إلى 21543 مصاباً، منذ 7 أكتوبر الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة في مؤتمر صحفي: إن الاحتلال ارتكب 18 مجزرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 216 شهيدا معظمهم من النازحين إلى جنوب قطاع غزة الذي يزعم الاحتلال أنها مناطق آمنة.

وأكد ارتفاع عدد المجازر التي تعمد العدو ارتكابها بحق عائلات قطاع غزة الى 926 مجزرة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تلقت 2000 بلاغا عن مفقودين تحت الانقاض منهم 1100 طفلاً.

وأوضح أن الانتهاكات الصهيونية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 130 كادر صحي وتدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة.

ولفت إلى أن الاحتلال تعمد استهداف 57 مؤسسة صحية وإخراج 15 مستشفى و32 مركز رعاية أولية عن الخدمة جراء الاستهداف أو عدم إدخال الوقود.

وطالب جميع الأطراف بإجراء تدخلات عاجلة لإسعاف المنظومة الصحية بالوقود والأدوية والمستهلكات الطبية لتمكينها من استعادة وظائفها في انقاذ حياة الاف الجرحى والمرضى.

كما طالب الأشقاء في جمهورية مصر العربية بفتح معبر رفح البري كالمعتاد وإدخال المساعدات الطبية والوقود والوفود الطبية وخروج الجرحى والمرضى عاجلا.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: ميسي يتوج بالكرة الذهبية للمرة الثامنة
عربي ودولي: ارتفاع عدد القتلى الصهاينة لأكثر من 1538
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 31 أكتوبر
عربي ودولي: أبو حمزة: المعركة ستشهد تحولاً شاملاً
اقتصاد: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو مقابل الروبل
اقتصاد: ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا
عربي ودولي: الاحتلال يدمر مستشفى السرطان في غزة
أخبار: البشيري: منتجات الطاقة المتجددة تخضع للفحص
أخبار: الدرة: الأمم المتحدة لم تفي بالتزاماتها تجاه ميناء الحديدة
علوم وتقنية: أعراض داء السكري بنوعيه الأول والثاني
عربي ودولي: مدني غزة: إبادة جماعية في تل الهوى
فنون ومنوعات: أحمد ماهر يهاجم محمد رمضان
عربي ودولي: القسام تواصل دك مستوطنات العدو
أخبار: إحالة 9 متهمين في قضيتي فساد إلى النيابة
رياضة: أتلتيكو مدريد يهزم ألافيس بالدوري الإسباني
أخبار: الأمين العام المساعد يعود إلى الوطن بعد رحلة علاجية
أخبار: تضرر 10 آلاف أسرة يمنية من اعصار تيج
اقتصاد: الذهب يتماسك فوق 2000 دولار
أخبار: ارتفاع شهداء غزة إلى 8306 بينهم 3457 طفلاً
أخبار: أمطار في هذه المناطق.. وتحذير للسائقين
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 30 أكتوبر
أخبار: الجوبي: ظاهرة فلكية جديدة تحدث اليوم
عربي ودولي: كتائب القسام تقصف تل أبيب مجدداً
رياضة: سيتي يثأر من يونايتد بثلاثية في الديربي
علوم وتقنية: طريقة سهلة للحفاظ على صحة القلب
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023