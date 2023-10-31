المؤتمرنت -

400 شهيد وجريح في مجزرة جباليا

ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة راح ضحيتها نحو 400 شهيد وجريح أغلبهم من الأطفال والنساء، باستهداف مخيم جباليا شمال قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة: إن "عدد الضحايا قد يكون الأكبر وقد يناهز عدد ضحايا مذبحة المستشفى المعمداني"، قبل أن تعلن الوزارة بأن عدد الشهداء والجرحى يصل إلى 400.



إلى ذلك، قال الدفاع المدني بغزة: "نحاول بإمكانياتنا البسيطة والمحدودة انتشال الجرحى وإنقاذهم من مكان القصف".



وأوضح أن ما تشهده جباليا ليست المجزرة الأولى للعدو بحق المدنيين في القطاع.. مشيرًا إلى أن عدد من المواطنين على الأرض بين شهيد وجريح جراء الغارات والقنابل.



بدوره قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، إن قوات الاحتلال أبادت مناطق سكنية كاملة في شمال غرب القطاع، لافتاً إلى أن الاحتلال يسعى لفصل شمال القطاع عن جنوبه.



هذا ويواصل الاحتلال الصهيوني ارتكاب المجازر بحق المدنيين، وحتى آخر إحصائية معلنة بلغ عدد الشهداء 8525 بينهم، 3542 طفلاً و2187 امرأة، بالإضافة إلى نحو 22 ألف جريحاً.



في حين أعلن المكتب الحكومي في غزة تضرر 200 مدرسة وتدمير 47 مسجداً و3 كنائس و200 ألف وحدة سكنية بسبب قصف الاحتلال طيلة الأيام الماضية.