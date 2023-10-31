الثلاثاء, 31-أكتوبر-2023 الساعة: 08:38 م - آخر تحديث: 08:24 م (24: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
فلسطين الحرة المقاومة هي كرامة وعزة الأمة كلها
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
أخبار
المؤتمر نت - جددت وزارة الخارجية إدانتها بأشد العبارات للعدوان الصهيوني على قطاع غزة وجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الاسرائيلي المحتل بحق الشعب الفلسطيني وآخرها استهداف مربع سكني في مخيم جباليا

الخارجية تُدين العدوان الصهيوني على مخيم جباليا

المؤتمرنت -
الخارجية تُدين العدوان الصهيوني على مخيم جباليا
جددت وزارة الخارجية إدانتها بأشد العبارات للعدوان الصهيوني على قطاع غزة وجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الاسرائيلي المحتل بحق الشعب الفلسطيني وآخرها استهداف مربع سكني في مخيم جباليا والذي أسفر عن استشهاد وجرح أكثر من 400 مدني بما فيهم أطفال ونساء.

وأكدت الوزارة في بيان، أن الكيان الصهيوني لليوم الخامس والعشرين على التوالي يرتكب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بحق أبناء الشعب الفلسطيني يندى لها جبين البشرية.

وأضاف البيان" إن مواصلة ارتكاب مثل هذه المجازر على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكناً دليل على مستوى الانحسار القيمي المروع الذي تعيشه البشرية في ظل الهيمنة الأمريكية".. مؤكدا أن أمريكا وعدد من الدول الغربية التي تتشدق بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني هي من يدعم الكيان الصهيوني ويمنحه الضوء الأخضر للقيام بتلك الجرائم وبالتالي فإنها شريك في العدوان الصهيوني على غزة.

ودعا الشعوب العربية والإسلامية للضغط على حكامها لاتخاذ مواقف شجاعة تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة واستخدام كافة الوسائل المتاحة لدعم الشعب الفلسطيني بما في ذلك طرد سفراء العدو وانهاء كافة أشكال التطبيع باعتباره جريمة وعار.. مشددا على أهمية تفعيل سلاح المقاطعة الاقتصادية.

ودعت وزارة الخارجية إلى ضرورة التحرك الحقوقي لمحاكمة قادة الكيان عن كافة الجرائم الوحشية التي لم تتوقف منذ السابع من أكتوبر الجاري.. مؤكدة أن استمرار العدوان الصهيوني على غزة ستكون له تداعيات كبيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة وهو الأمر الذي قد يصعب احتواءه.

وجددت مباركتها لعملية "طوفان الأقصى" ضد كيان الاحتلال الصهيوني، وتأكيدها على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في الدفاع عن النفس والأرض والمقدسات الذي كفلته كافة الأعراف والمواثيق الدولية.

وعبر البيان عن الأسف لعدم تمكن مجلس الأمن من الاضطلاع بمسؤولياته وإصدار قرار يدعو لوقف إطلاق النار وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني والسماح بإيصال المساعدات ووضع حد لجرائم الكيان الصهيوني.

كما جدد البيان تضامن اليمن قيادة وحكومة وشعباً مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي وحقه المشروع في الدفاع عن النفس والتحرر من الاحتلال وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: شريهان تهاجم بايدن: أنت لست عادلاً
علوم وتقنية: الحسني: الطاقة الشمسية أصبحت رافداً مهماً للتنمية
علوم وتقنية: تقنيات تساعد في التغلب على الكسل
عربي ودولي: شهداء غزة إلى 8525 بينهم 3542 طفلاً
رياضة: ميسي يتوج بالكرة الذهبية للمرة الثامنة
عربي ودولي: ارتفاع عدد القتلى الصهاينة لأكثر من 1538
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 31 أكتوبر
عربي ودولي: أبو حمزة: المعركة ستشهد تحولاً شاملاً
اقتصاد: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو مقابل الروبل
اقتصاد: ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا
عربي ودولي: الاحتلال يدمر مستشفى السرطان في غزة
أخبار: البشيري: منتجات الطاقة المتجددة تخضع للفحص
أخبار: الدرة: الأمم المتحدة لم تفي بالتزاماتها تجاه ميناء الحديدة
علوم وتقنية: أعراض داء السكري بنوعيه الأول والثاني
عربي ودولي: مدني غزة: إبادة جماعية في تل الهوى
فنون ومنوعات: أحمد ماهر يهاجم محمد رمضان
عربي ودولي: القسام تواصل دك مستوطنات العدو
أخبار: إحالة 9 متهمين في قضيتي فساد إلى النيابة
رياضة: أتلتيكو مدريد يهزم ألافيس بالدوري الإسباني
أخبار: الأمين العام المساعد يعود إلى الوطن بعد رحلة علاجية
أخبار: تضرر 10 آلاف أسرة يمنية من اعصار تيج
اقتصاد: الذهب يتماسك فوق 2000 دولار
أخبار: ارتفاع شهداء غزة إلى 8306 بينهم 3457 طفلاً
أخبار: أمطار في هذه المناطق.. وتحذير للسائقين
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 30 أكتوبر
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023