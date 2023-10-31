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المؤتمر نت - قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إن العدو الصهيوني بدأ مناورات برية في عدة محاور في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، مؤكداً تدمير 22 آلية وقتل الكثير من الجنود

أبو عبيدة يعلن دخول أسلحة جديدة للمعركة لأول مرة

المؤتمرنت -
أبو عبيدة يعلن دخول أسلحة جديدة للمعركة لأول مرة
قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إن العدو الصهيوني بدأ مناورات برية في عدة محاور في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، مؤكداً تدمير 22 آلية وقتل الكثير من الجنود.

وأضاف أبو عبيدة في خطاب متلفز مساء اليوم: "العدو توغل بريا بعد اعتماد سياسة الأرض المحروقة وإحداث دمار كبير من خلال قصف بري وجوي وبحري، ومجاهدونا تمكنوا من الالتحام مع قوات العدو وتدمير 22 آلية عسكرية حتى الآن".

وكشف الناطق العسكري، عن إدخال أسلحة جديدة في هذه المعركة للمرة الأولى منها عبوات تستخدم من المسافة صفر ضد الدبابات، وطوربيد العاصف الموجه عن بعد الذي دخل الخدمة لأول مرة.

وأشار إلى أن سلاح البحرية في "كتائب القسام" تمكن من توجيه عدد الهجمات ضد أهداف بحرية خلال الأيام الماضية قبالة سواحل قطاع غزة بواسطة طوربيد العاصف الموجه عن بعد.

وقال أيضا إن كتائب القسام "تمكنت من قتل وإصابة عدد كبير من جنود العدو خلال الاشتباكات" وأشار إلى استمرار سلاح المدفعية بالتصدي إضافة للصواريخ.

وشدد على أن "عملياتنا الدفاعية متواصلة وما زالت في بدايتها، وما يزال في جعبتنا الكثير، وغزة ستكون مقبرة للغزاة، ونبشر نتنياهو بأنه سيجثوا على الركب وستنهي الحرب مستقبله السياسي".

وتعليقاً على إعلان جيش الاحتلال يوم أمس إطلاق سراح جندية إسرائيلية كانت ضمن الأسرى بغزة، قال أبو عبيدة: "لقد راقبنا رواية العدو عن تحرير إحدى أسيراته من غزة وعليه فإننا ننفي أن يكون العدو قد وصل إلى أي أسير لدينا في كتائب القسام، هذا الحدث إن صح فإنه قد يكون حصل مع جهات فردية بما في ذلك سكان غزة لديها أسرى".

وتابع: "إذا كان الفاشل نتنياهو يتفاخر ويحتفل بعد شهرٍ من المعركة بتحرير أسيرة واحدة، فهذا يعني أنه يحتاج إلى 20 عاما ليحرر بقية أسراه في غزة".

واختتم أبو عبيدة خطابه بالقول: "أبلغنا الوسطاء بأننا سنفرج عن عدد من الأجانب انسجاما مع موقفنا الذي أعلناه مسبقا عن عدم حاجتنا للاحتفاظ بهم واحتجازهم في غزة".








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